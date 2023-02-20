Роскомнадзор тестирует систему обнаружения "инфобомб" в интернете

Подведомственный Роскомнадзору "Главный радиочастотный центр" (ФГУП ГРЧЦ) проводит внутренние испытания системы обнаружения "информационных бомб". Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудника ГРЧЦ.

Система получила название "Вепрь". Она предназначена для "раннего выявления угроз в информационной сфере и прогнозирования рисков их возникновения". Полноценный запуск системы запланирован на вторую половину 2023 года.

Систему разрабатывает для Роскомнадзора петербургская компания "Необит". Газета уточняет, что "Необит" находится под санкциями США и является разработчиком технологических решений для ФСБ.

"Вепрь" будет отслеживать "точки информационной напряженности" - сообщения, которые потенциально могут привести к реализации угроз для личности, общества и государства. Предположительно, под этим определением подразумеваются так называемые фейки и любая общественно значимая информация, которая создает "угрозу общественного порядка и общественной безопасности". Фейками российские власти называют любую информацию о войне с Украиной, отличную от версии Минобороны России.

Также "Вепрь" должен будет находить авторов анонимных сообщений и прогнозировать развитие той или иной темы в информационном поле. "Вепрь" будет работать в комплексе с системой поиска запрещенного контента "Окулус", которую Роскомнадзор запустил в середине февраля.