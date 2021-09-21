Роскомнадзор требует удалить фото издевательств над новобранцами

Роскомнадзор потребовал заблокировать фото издевательств над новобранцами солдата срочной службы по его же жалобе. Об этом сообщило издание Readovka.
На фотографии 2016 года военнослужащий, уроженец Алтая позирует перед рядом новобранцев с голыми торсами, на спинах которых белым цветом написано слово "Алтай". Фото сделано в воинской части в Брянской области.
Подобных снимков было несколько, в СМИ назывались имена трёх солдат, делавших аналогичные фото. Они вызвали большой резонанс. Министр обороны Сергей Шойгу приказал провести расследование и наказать виновных в дедовщине, но, судя по всему, дело "замяли", отмечает издание.
Спустя пять лет бывший солдат-срочник с фотографии подал жалобу в суд. Роскомнадзор встал на его сторону и потребовал заблокировать страницу сайта, где размещен снимок.
- В конце августа Петропавловск-Камчатский городской суд по требованию военной прокуратуры заблокировал несколько ютьюб-роликов с издевательствами над солдатами. На кадрах видно, как старослужащие поднимают группу новобранцев ночью, заставляют отжиматься, приседать, вставать на колени. Некоторых солдат избивают. По данным Сибирь.Реалии, речь идет об издевательствах над новобранцами в части специального назначения № 3419 дивизии Дзержинского внутренних войск МВД.
- В январе солдат-срочник из Тувы по фамилии Шойгу пожаловался на дискриминацию по национальному признаку.
- В октябре 2019 года Рамиль Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев, в том числе двух офицеров в карауле воинской части в поселке Горный в Забайкалье. Один из убитых офицеров избивал рядового. Свой поступок Шамсутдинов объяснил тем, что над ним издевались и не давали спать. Двое свидетелей подтвердили издевательства и побои в части в отношении Шамсутдинова.
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