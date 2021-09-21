Роскомнадзор требует удалить фото издевательств над новобранцами

Роскомнадзор потребовал заблокировать фото издевательств над новобранцами солдата срочной службы по его же жалобе. Об этом сообщило издание Readovka.

На фотографии 2016 года военнослужащий, уроженец Алтая позирует перед рядом новобранцев с голыми торсами, на спинах которых белым цветом написано слово "Алтай". Фото сделано в воинской части в Брянской области.

Подобных снимков было несколько, в СМИ назывались имена трёх солдат, делавших аналогичные фото. Они вызвали большой резонанс. Министр обороны Сергей Шойгу приказал провести расследование и наказать виновных в дедовщине, но, судя по всему, дело "замяли", отмечает издание.

Спустя пять лет бывший солдат-срочник с фотографии подал жалобу в суд. Роскомнадзор встал на его сторону и потребовал заблокировать страницу сайта, где размещен снимок.