Роскомнадзор, вероятно, начал напрямую блокировать сайты

Роскомнадзор около десяти дней назад перестал обновлять выгрузку реестра запрещённых сайтов, из которой российские операторы связи получали информацию о сайтах, которые нужно заблокировать, а поисковые системы на её основании убирали сайты из выдачи. На это обратил внимание "Коммерсантъ". Эксперты предполагают, что блокировки теперь осуществляет само ведомство через оборудование на сетях связи. Подобный порядок затрудняет в частности оспаривание блокировок в суде.

Как отмечает "Коммерсантъ", до начала марта Роскомнадзор в среднем принимал решения о блокировке около 800 адресов ежедневно. В течение уже десяти дней данные не обновляются. Последние записи в реестре датированы 4 марта. В Роскомнадзоре не ответили на запрос журналистов.

Отсутствие обновлений в выгрузке реестра не означает, что блокировок не происходит; в частности, подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр 11 марта опубликовал сообщение, что за последнюю неделю было заблокировано 576 фишинговых ресурсов. Эксперты, слова которых приводит "Коммерсантъ", отмечают, что блокировка сайтов может производиться или через его внесение в реестр, или с помощью оборудования, которое устанавливается на сетях операторов и используется для ограничения доступа по так называемому закону о суверенном рунете. Во втором случае речь идёт о непубличной блокировке, и её трудно оспорить в судах. Источник "Коммерсанта" считает, что сайты стали блокировать непублично в преддверии выборов президента России.

В особенности за последние два года после начала полномасштабного вторжения в Украину в России были заблокированы сотни тысяч интернет-ресурсов, включая крупные соцсети и сайты многих независимых СМИ.

В 2019 году в России вступил в силу закон о "суверенном рунете", обязывающий операторов связи установить в свои сети так называемые технические средства противодействия угрозам. Они позволяют Роскомнадзору блокировать сайты напрямую, не обращаясь к операторам.