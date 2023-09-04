Роскомнадзор за 4 дня заблокировал 23 сайта с ЛГБТ-тематикой

Роскомнадзор за 4 дня, прошедшие с 1 сентября, когда вступил в силу приказ ведомства о критериях так называемой пропаганды ЛГБТ, направил 45 требований владельцам сайтов об удалении соответствующего контента. С 22 страниц контент, который Роскомнадзор счёл "ЛГБТ-пропагандой", был удалён, а 23 сайта были заблокированы. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.
В Роскомнадзоре уточняют, что тематике ЛГБТ были посвящены пять заблокированных сайтов, а остальные 18 - сайты онлайн-кинотеатров, распространяющих фильмы, в которых якобы есть "пропаганда ЛГБТ". Названия сайтов не приводятся.
Примечательно, что 1 и 2 сентября были выходными днями, однако ведомство уже в них начало рассылку уведомлений. Сообщалось, что Роскомнадзор открыл форму жалоб на контент с тематикой ЛГБТ. Если через сутки после уведомления владельцу сайта контент не будет удалён, Роскомнадзор заблокирует ресурс.
- Госдума ранее ужесточила закон о запрете так называемой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, распространив его не только на детей, но и на взрослых, а также запретив так называемую пропаганду смены пола и педофилии. 1 сентября были опубликованы критерии, согласно которым Роскомнадзор будет относить те или иные материалы к "пропаганде". По сути, запрещена любая информация о гомосексуальности или трансгендерности в позитивном или нейтральном ключе. За распространение запрещённых материалов грозят высокие штрафы. Правозащитники в России и за рубежом неоднократно критиковали закон как дискриминационный.
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