Роскомнадзор за 4 дня заблокировал 23 сайта с ЛГБТ-тематикой

Роскомнадзор за 4 дня, прошедшие с 1 сентября, когда вступил в силу приказ ведомства о критериях так называемой пропаганды ЛГБТ, направил 45 требований владельцам сайтов об удалении соответствующего контента. С 22 страниц контент, который Роскомнадзор счёл "ЛГБТ-пропагандой", был удалён, а 23 сайта были заблокированы. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

В Роскомнадзоре уточняют, что тематике ЛГБТ были посвящены пять заблокированных сайтов, а остальные 18 - сайты онлайн-кинотеатров, распространяющих фильмы, в которых якобы есть "пропаганда ЛГБТ". Названия сайтов не приводятся.