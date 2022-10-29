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Домен Telegram убрали из реестра заблокированных ресурсов

Домен Telegram – t.me, который используется для коротких ссылок на каналы и пользователей, был удален из реестра заблокированных в России ресурсов вскоре после добавления в него.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал домен по требованию Генпрокуратуры. После этого ведомство заявило, что блокировка Telegram в России "исключена".

"В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram, сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена", – говорится в телеграм-канале ведомства.

По какой причине домен был включен в реестр заблокированных ресурсов, Роскомнадзор не объяснил. Как обратило внимание издание Astra, в реестре "Роскомсвободы" есть 3 страницы с доменом t.me, которые были заблокированы 29 октября. Это посты из украинских телеграм-каналов с призывом к российским военным сдаваться в плен.

  • В 2018 году Роскомнадзор уже начинал блокировку Telegram. Тогда ведомство заблокировало более 16 миллионов IP-адресов. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов, в их числе интернет-магазины, курьерские службы, облачные хранилища, онлайн-игры, сервисы компании Microsoft, сервисы онлайн-заказа такси, мессенджер Viber, а также российская соцсеть "Одноклассники". При этом сам Telegram продолжал работать.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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