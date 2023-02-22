Роскомнадзор заблокировал доступ из России к сайту журналистской премии "Редколлегия", сообщил в фейсбуке координатор премии Сергей Пархоменко. Сведения об этом появились в базе сервиса проверки ограничения доступа к сайтам.

Сайт был заблокирован 21 февраля, причины этого решения регулятора не сообщаются. В сообщении о блокировке не указано, по чьей инициативе это было сделано, обращает внимание проект "Роскомсвобода".

Премия "Редколлегия" была учреждена фондом Sreda Foundation в 2016 году. Проект отбирает лучшие, по оценке его жюри, журналистские материалы, опубликованные в России, и вручает денежные награды авторам.

На сайте премии публикуются ссылки на материалы, номинированные на награду, и комментарии победителей на свои материалы. Пархоменко сообщил, что организаторы "предпримут некоторые усилия", чтобы у российских пользователей остался доступ к сайту без использования VPN.