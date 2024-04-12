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Роскомнадзор заблокировал один из старейших общественно-политических сайтов в России

Роскомнадзор заблокировал доступ в России к сайту издания "Полит.ру", обвинив редакцию в неоднократном размещении недостоверной общественно значимой информации. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службе ведомства.

Заблокированное издание – одно из старейших в Рунете. Оно было основано в 1998 году издателем Дмитрием Ицковичем, политологом Кириллом Роговым и политтехнологом Модестом Колеровым.

Что именно стало причиной блокировки издания — не сообщается. Редакция блокировку не комментировала. С начала российского вторжения в Украину в России заблокированы больше 10 тысяч сайтов, закрыты десятки СМИ, несколько сот журналистов вынуждены были покинуть страну.

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