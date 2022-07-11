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Роскомнадзор заблокировал русскую версию фотобанка Depositphotos

Роскомнадзор заблокировал русскую версию фотобанка Depositphotos из-за подборки фотографий с последствиями российского вторжения в Украину. Об этом сообщает правозащитный проект "Роскомсвобода".

Русская версия фотобанка была заблокирована по требованию Генпрокуратуры России. На главной странице Depositphotos висит подборка фотографий "Правда о нападении России на Украину". Именно её и внесли в реестр запрещённых сайтов. В англоязычной версии сайта на главной странице также размещена данная подборка, однако, она продолжает оставаться доступной на территории России.

Фотобанк Depositphotos был основан в Киеве, а затем выкуплен американской компанией VistaPrint. После начала российского военного вторжения в Украину фотобанк прекратил продажи для клиентов из России и Беларуси. Авторы из этих стран были заблокированы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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