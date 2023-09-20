Роскомнадзор заблокировал самый кассовый фильм Якутии "Айта"

Роскомнадзор заблокировал на территории России самый кассовый фильм Якутии "Айта" известного якутского режиссера Степана Бурнашева. Картину удалили с российских стриминговых платформ, сообщают "Ведомости".

По данным издания, в Роскомнадзоре усмотрели в фильме "Айта" пропаганду национализма в отношении русских. "В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности. Распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо", - пояснил представитель надзорного ведомства.

По сюжету картины школьница по имени Айта совершает суицид, оставив в кармане записку с надписью "Афоня, я тебя ненавижу!". Афоня - имя русского полицейского, который накануне подвозил школьницу до дома после дискотеки с одноклассниками.

Девочка умирает в больнице, после чего выясняется, что она была беременна. Отец Айты и жители поселка решают, что полицейский её изнасиловал, и хотят отомстить ему. Однако выясняется, что Афоня из записки - якутский школьник из соседнего поселка. В конце фильма полицейский прощает отца погибшей и говорит, что хочет начать "жить по-другому".

Режиссер картины Степан Бурнашев после сообщения о блокировке пояснил, что фильм напротив о том, что "деление на "своих" и "чужих" может привести к трагедии", а миссия картины - сплотить людей. Он заявил, что не понимает причин блокировки.

Минкульт ещё не изъял у "Айты" прокатное удостоверение. Фильм был представлен в феврале 2022 года, он собрал в прокате 26,4 миллиона рублей, был удостоен двух наград фестиваля авторского кино "Зимний" и стал самым кассовым якутским фильмом.

Цифровой релиз состоялся в мае этого года, фильм анонсировали стриминговые платформы "Кинопоиск", Okko, Wink, Premier. Сейчас на этих платформах лента недоступна.