Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Верстка"

Роскомнадзор заблокировал в России сайт издания "Верстка". Об этом редакция сообщила в своем телеграм-канале.
Генпрокуратура внесла в реестр запрещенной информации статью издания о преступлениях российской армии на оккупированной территории Украины.
"Из-за того, что блокировка осуществляется по https, недоступен весь сайт", – говорится в сообщении издания.
- С начала войны в Украине Роскомнадзор, по данным "Роскомсвободы", заблокировал на территории России более 2300 ресурсов. Среди них Радио Свобода, Настоящее Время, Голос Америки, "Медуза", Deutsche Welle, Bild, "Белсат" и другие.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.