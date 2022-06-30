Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Верстка"

Роскомнадзор заблокировал в России сайт издания "Верстка". Об этом редакция сообщила в своем телеграм-канале.

Генпрокуратура внесла в реестр запрещенной информации статью издания о преступлениях российской армии на оккупированной территории Украины.

"Из-за того, что блокировка осуществляется по https, недоступен весь сайт", – говорится в сообщении издания.