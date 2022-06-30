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Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Верстка"

Роскомнадзор заблокировал в России сайт издания "Верстка". Об этом редакция сообщила в своем телеграм-канале.

Генпрокуратура внесла в реестр запрещенной информации статью издания о преступлениях российской армии на оккупированной территории Украины.

"Из-за того, что блокировка осуществляется по https, недоступен весь сайт", – говорится в сообщении издания.

  • С начала войны в Украине Роскомнадзор, по данным "Роскомсвободы", заблокировал на территории России более 2300 ресурсов. Среди них Радио Свобода, Настоящее Время, Голос Америки, "Медуза", Deutsche Welle, Bild, "Белсат" и другие.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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