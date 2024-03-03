Роскомнадзор заблокировал сайт международного словаря жестов Spread The Sign.
Причины блокировки неизвестны, однако, как отмечает издание РБК, на сайте словаря размещён известный кадр с экс-редактором "Первого канала" Мариной Овсянниковой, которая прервала прямой эфир программы "Время", встав за спиной ведущей с антивоенным плакатом и выкрикнув "Нет войне!".
Позже Овсянникова уехала из России, а российский суд заочно приговорил её к восьми с половиной годам колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии.
Также на главной странице сайта Spread The Sign размещён баннер в виде украинского флага и надписью "Остановите войну".
Предполагается, что всё это могло стать причиной внимания Роскомнадзора.
- Словарь Spread The Sign был создан в 2006 году шведской некоммерческой ассоциацией European Sign Language Center. Сейчас в нём записано более 400 тысяч жестов на 44 языках мира, включая русский.
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