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Роскомнадзор заблокировал сайт мультсериала "Масяня"

Роскомнадзор направил создателю мультсериала "Масяня" Олегу Куваеву уведомление о блокировке сайта mult.ru, на котором с 2001 года публиковались все эпизоды мультфильма. Об этом режиссёр сообщил в фейсбуке. Роскомнадзор будет ограничивать доступ к сайту на основании требования Генпрокуратуры России, говорится в уведомлении.

При этом Куваев отметил, что зрители крайне редко пользуются сайтом, в основном смотрят мультсериал на ютьюбе . Пытались ли российские власти требовать от хостинга их блокировки — неизвестно.

22 марта вышел 160-й эпизод "Масяни", посвященный войне в Украине. В ней российский президент Владимир Путин сравнивается с Адольфом Гитлером, а также демонстрируются кадры разрушений после авианалётов и артиллерийских ударов российских войск. В финале Масяня приходит в бункер к Владимиру Путину и дает ему самурайский меч со словами: "Чао. Надеюсь, навсегда". Менее чем за сутки серию "Масяни" в ютьюбе посмотрели более полумиллиона человек.

В понедельник Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания It’s My City из-за освещения боевых действий в Украине. Об этом редакция сообщила в своем телеграм-канале.

По утверждению регулятора , что It’s My City распространяло "недостоверную информацию о спецоперации в Украине". Какой именно материал вызвал претензии Роскомнадзора, неизвестно.

Издание продолжит работу и будет освещать происходящее в соцсетях.

С момента российского вторжения в Украину в России, по подсчетам правозащитников, были заблокированы более 800 информационных ресурсов.

  • Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин требует от Украины "денацификации" и "демилитаризации".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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