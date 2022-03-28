Роскомнадзор заблокировал сайт мультсериала "Масяня"

Роскомнадзор направил создателю мультсериала "Масяня" Олегу Куваеву уведомление о блокировке сайта mult.ru, на котором с 2001 года публиковались все эпизоды мультфильма. Об этом режиссёр сообщил в фейсбуке. Роскомнадзор будет ограничивать доступ к сайту на основании требования Генпрокуратуры России, говорится в уведомлении.

При этом Куваев отметил, что зрители крайне редко пользуются сайтом, в основном смотрят мультсериал на ютьюбе . Пытались ли российские власти требовать от хостинга их блокировки — неизвестно.

22 марта вышел 160-й эпизод "Масяни", посвященный войне в Украине. В ней российский президент Владимир Путин сравнивается с Адольфом Гитлером, а также демонстрируются кадры разрушений после авианалётов и артиллерийских ударов российских войск. В финале Масяня приходит в бункер к Владимиру Путину и дает ему самурайский меч со словами: "Чао. Надеюсь, навсегда". Менее чем за сутки серию "Масяни" в ютьюбе посмотрели более полумиллиона человек.

В понедельник Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания It’s My City из-за освещения боевых действий в Украине. Об этом редакция сообщила в своем телеграм-канале.

По утверждению регулятора , что It’s My City распространяло "недостоверную информацию о спецоперации в Украине". Какой именно материал вызвал претензии Роскомнадзора, неизвестно.

Издание продолжит работу и будет освещать происходящее в соцсетях.

С момента российского вторжения в Украину в России, по подсчетам правозащитников, были заблокированы более 800 информационных ресурсов.