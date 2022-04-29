Роскомнадзор заблокировал сайт "Новой газеты. Европа" по требованию Генеральной прокуратуры от 26 апреля. Это следует из данных РКН, сообщает издание.
В пятницу сайт "Новой газеты. Европа" перестал открываться на территории России, сообщили читатели,
В начале апреля журналисты "Новой газеты", которые были вынуждены покинуть Россию, создали новое издание "Новая газета. Европа". 20 апреля редакция запустила сайт нового независимого проекта.
"Новая газета. Европа" – это не филиал "Новой газеты", а самостоятельный проект. Он публикует материалы о происходящем в России и мире на нескольких языках. Главным редактором нового издания, которое находится в Риге, является бывший редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов.
- 28 марта редакция "Новой газеты" заявила, что приостанавливает выпуск издания на бумаге, на сайте и в соцсетях "до окончания специальной операции на территории Украины". Это произошло после того, как редакция получила второе предупреждение Роскомнадзора – это позволяет ведомству обратиться в суд с ходатайством об отзыве у "Новой газеты" лицензии СМИ. Оба предупреждения связаны, как утверждается, с нарушением законодательства об "иноагентах".
- 1 марта редакция "Новой газеты" заявила, что издание продолжит работать в условиях военной цензуры, выполняя требования властей. Незадолго до этого Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только "официальную российскую информацию".
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