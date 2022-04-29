Роскомнадзор заблокировал сайт "Новой газеты. Европа" по требованию Генеральной прокуратуры от 26 апреля. Это следует из данных РКН, сообщает издание.

В пятницу сайт "Новой газеты. Европа" перестал открываться на территории России, сообщили читатели,

В начале апреля журналисты "Новой газеты", которые были вынуждены покинуть Россию, создали новое издание "Новая газета. Европа". 20 апреля редакция запустила сайт нового независимого проекта.

"Новая газета. Европа" – это не филиал "Новой газеты", а самостоятельный проект. Он публикует материалы о происходящем в России и мире на нескольких языках. Главным редактором нового издания, которое находится в Риге, является бывший редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов.