Роскомнадзор заблокировал сайт телеканала Настоящее Время

Роскомнадзор официально заблокировал сайт телеканала Настоящее Время - проекта корпорации Радио Свобода/Радио Свободная Европа. После блокировки материалы сайта можно читать на зеркале. Также для доступа к сайту можно воспользоваться воспользоваться VPN-клиентом.

Днём ранее Роскомнадзор направил редакции Настоящего Времени уведомление об ограничении в России доступа к сайту телеканала. В письме ведомства говорилось, что на сайте "размещена информация, распространяемая с нарушением закона", а именно: "Недостоверная общественно значимая информация о российских военных, якобы убитых и взятых в плен на территории Украины в ходе проводимой Вооружёнными силами Российской Федерации специальной военной операции". Ведомство потребовало удалить информацию, однако Настоящее Время заявило, что не сделает этого.

Ранее ведомство под угрозой блокировки потребовало удалить публикации о российском вторжении в Украину от нескольких российских изданий, называя недостоверной информацию "об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением либо объявлением войны". Президент РСЕ/РС Джейми Флай тогда заявил, что холдинг не будет подчиняться требованиям Роскомнадзора: "Угрозы Кремля – это явная попытка скрыть страшную правду о человеческой цене преступной войны Путина против Украины" - сказал он. "Мы не сдадимся под давлением и не лишим жителей России доступа к правде".