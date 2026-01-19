Роскомнадзор заблокировал в 2025 году на 59% контента больше, чем в 2024

Роскомнадзор в 2025 году удалил на 59% больше контента в Интернете, запрещённого властями России к распостранению. При этом быстрее всего росло число блокировок средств обхода блокировок и материалов о них - в частности речь идёт о VPN. Об этом представитель Роскомнадзора сообщил "Ведомостям".

Всего, как сообщается, ведомство в прошлом году ограничило доступ к 1 миллиону 289 тысячам материалов. Отмечается, что анализировался контент в том числе в разрешённых в России соцсетях, таких как ВКонтакте, Одноклассники, Rutube, TikTok, Likee и Telegram.

Блокировки материалов, связанных с VPN, выросли за год на 1235% (а абсолютных числах - до 93 тысяч материалов). На втором месте так называемый ЛГБТ-контент (рост на 269%, 170,3 тысяч блокировок). Как отмечается, в Роскомнадзоре работают три системы - "Мир" для сбора и анализа текстов, "Окулус" для распознавания изображений и видео, а также "Вепрь" с прогнозной аналитикой. Помимо роста мощностей этих систем, постоянно растёт и число запрещённого контента, подлежащего блокировке.

Российский Forbes в понедельник пишет, что в 2026 году Роскомнадзор планирует создать систему фильтрации интернет-трафика с помощью искусственного интеллекта. На развитие и внедрение технологии планируют потратить 2,27 миллиарда рублей. Машинное обучение, которое планируется использовать в новой системе, позволяет алгоритмам "угадывать" тип трафика, даже если он зашифрован или маскируется, цитирует Forbes эксперта Алексея Лукацкого. Таким образом предполагается более эффективно бороться, например, с зеркальными сайтами.

Число заблокированных в России сайтов резко возросло после вторжения в Украину в 2022 году. Власти заблокировали в том числе и сайт Радио Свобода.