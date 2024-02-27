Роскомнадзор заблокировал в России сайт сообщества пользователей крупнейшего онлайн-сервиса для покупки видеоигр Steam. На заблокированном сайте Steam Community геймеры могут общаться в форумах друг с другом и разработчиками.

Сайт внесён в реестр запрещённых по запросу российского МВД. Решение было вынесено ещё 22 февраля. Повод не называется.

Steam Community блокировался в России в 2015 году. Заявлялось, что сайт распространяет информацию о наркотических средствах. Тогда причиной блокировки стала запись о курении каннабиса, опубликованная одним из пользователей за четыре года до блокировки.

Американским игровым сервисом Steam ежемесячно пользуются около 120 миллионов человек в мире. В марте 2022 года он закрыл возможность пополнять баланс кошелька и оплачивать покупки картами российских банков. Ряд издателей перестали продавать через него игры на российском рынке. Сам магазин в России не блокируется.