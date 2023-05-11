Роскомнадзор заблокировал в России сайт русскоязычного берлинского телеканала "ОстВест". Внимание на это обратил проект "Роскомсвобода". Берлинский канал выпускает материалы известных российских журналистов, вынужденных покинуть Россию.

У "ОстВест" 218 тысяч подписчиков в ютьюбе и 280 тысяч — в фейсбуке. Главный редактор канала, Мария Макеева, ранее была заместителем главного редактора российского телеканала "Дождь" и ведущей радиостанции "Серебряный дождь". В 2022 году её канал получил Национальную премию немецкого Национального фонда за приверженность демократии.

В 2022 году на канале выходила программы бывшего главного редактора "Дождя" Михаила Зыгаря, объявленного власти России иностранным агентом. В 2023 — материалы уехавшего из страны бывшего обозревателя "Коммерсанта" и арт-куратора Анны Наринской.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в России ужесточилась и до того масштабная интернет-цензура. В стране заблокированы сайты десятков российских и иностранных СМИ, включая проекты Радио Свобода, сотен общественных организаций.

Страна занимает 164 из 180 место в рейтинге свободы прессы, ежегодно обновляемом международной неправительственной организацией "Репортёры без границ".