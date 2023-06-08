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Роскомнадзор заблокировал все сайты "ОВД-Инфо"

Роскомнадзор заблокировал все сайты правозащитного проекта "ОВД-Инфо". Причины блокировки пока не объявлены. Об этом правозащитники сообщили в социальных сетях.

8 июня ведомство заблокировало сайты проекта с новостями и правовыми инструкциями. Основной сайт "ОВД-Инфо" был заблокирован в 2021 году, но правозащитники продолжали его вести.

В заявлении проекта подчёркивается, что его сайты с новостями и разборами законов по-прежнему можно читать с территории России, но теперь только с ВПН. Также продолжает обновляться и основной сайт и аккаунты "ОВД-Инфо" в соцсетях.

В проекте Роскомсвобода сообщили, что новые блокировки сайтов "ОВД-Инфо" были инициированы Минюстом России, который недавно получил полномочия по ограничению доступа к сайтам, владельцы которых якобы нарушают обязательства по закону об "иностранных агентах".

  • Правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо" помогает людям, пострадавшим от политического преследования, в том числе -. собирает, обобщает и публикует информацию о задержанных на акциях в России.
  • В сентябре 2021 года ОВД Инфо был внесён в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию "иностранного агента".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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