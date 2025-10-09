Ссылки для упрощенного доступа

"Роскомсвобода", по словам её руководителя, остановила деятельность

Артём Козлюк
Проект "Роскомсвобода", который отслеживает блокировки в России, остановил свою деятельность с начала сентября. Об этом в четверг сообщил руководитель проекта Артём Козлюк, отметив, что к такой ситуации привёл "ряд обстоятельств" и то, что "закончились человеческие ресурсы".

Козлюк также отметил, что сам он уходит с должности руководителя «Роскомсвободы» и из неё в целом. "Да и сама «Роскомсвобода», как вы заметили, скажем так, растворилась", - написал он.

"Мы были первыми, кто встал на защиту цифровых прав в России, осуществляли данную общественную работу сразу во многих направлениях – просветительском, юридическом, техническом и медийном", - написал Артём Козлюк, добавив, что "сейчас вести подобную деятельность в текущих обстоятельствах уже не представляется возможным".

Руководитель проекта также отметил, что сейчас хочет "вообще уйти от любой публичной и общественной работы. По словам Козлюка, "накопилось много моральной усталости и психологической нагрузки".

"Роскомсвобода" существовала 13 лет и занималась отслеживанием блокировок в России. Проект появился 1 ноября 2012 года, когда в России начал работать Единый реестр запрещенных сайтов. Название проекта "было выбрано, как стилистическое противопоставление" Роскомнадзору, который ведет реестр, отмечает телеканал Настоящее время.

В декабре 2022 года Минюст объявил "Роскомсвободу" иностранным агентом.

