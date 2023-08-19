"Роскосмос" сообщил о нештатной ситуации на борту "Луны-25"

На борту автоматической межпланетной станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация при переходе на предпосадочную орбиту. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

"В соответствии с программой полета в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами", – говорится в сообщении.

Другие подробности не уточняются.