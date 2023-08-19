"Роскосмос" сообщил о нештатной ситуации на борту "Луны-25"

На борту автоматической межпланетной станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация при переходе на предпосадочную орбиту. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
"В соответствии с программой полета в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами", – говорится в сообщении.
Другие подробности не уточняются.
- 11 августа состоялся первый в современной истории России запуск миссии на Луну. Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Лунный модуль должен осуществить посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли, что пока не удавалось сделать другим исследовательским миссиям. В случае успеха аппарат будет изучать внутреннее строение и вести разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.
- Около полувека назад советский автоматический аппарат "Луна-24" доставил на Землю образцы лунного грунта. Изучение этих образцов, как заявили тогда советские ученые, позволило установить наличие воды под поверхностью Луны. Последовавшие затем исследования подтвердили, что объемы воды в виде льда, находящегося на поверхности или под поверхностью Луны, могут оказаться достаточными для нужд первых колонистов с Земли.
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