Рособрнадзор приостановил лицензию "Шанинки"

Рособнадзор приостановил действие лицензии Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как Шанинка. На данные в реестре ведомства обратило внимание издание SOTAvision.

В реестре указано, что лицензия на осуществление образовательной деятельности "приостановлена полностью". По данным издания, такое решение принято в связи "неустраненными нарушениями".

Приостановка лицензии предусматривает запрет на прием студентов и осуществление образовательной деятельности.

Шанинка - частный ВУЗ, основанный в 1995 году при участии британского социолога и историка, профессора Манчестерского университета Теодора Шанина. До 2021 года ВУЗ возглавлял Сергей Зуев. В октябре 2021 года его задержали по обвинению в хищении более 21 млн рублей у государственного Фонда новых форм развития образования, который заказывал несколько исследований в рамках проекта "Учитель будущего". В марте 2024 года Никулинский районный суд Москвы приговорил его к четырем годам условно по делу о мошенничестве. Критики российских властей заявляли об их стремлении закрыть независимое учебное заведение.

В ноябре 2024 года Рособрнадзор провёл проверку в вузе, а в апреле 2025 года ведомство запретило "Шанинке" набирать студентов в течение года со ссылкой на неисполнение предписания об устранении нарушений от 19 ноября прошлого года. В ноябре этого года вуз лишили аккредитации по нескольким образовательным направлениям.