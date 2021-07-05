Роспотребнадзор оценил ущерб для экономики РФ от пандемии

Роспотребнадзор оценил ущерб, нанесенный российской экономике пандемией коронавируса в 2020 году, почти в один триллион рублей. Это в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней, говорится в докладе ведомства, выдержки из которого приводит РИА "Новости". Эти данные не учитывают потерь непроизведенного ВВП.



В прошлом году прямые затраты на лечение больных в стационарах составили около 183 миллионов рублей, а итоговые затраты на тестирование — 108 миллиардов рублей. Более 500 миллиардов из бюджета было выделено на некоторые прямые выплаты для поддержки населения и предприятий, еще порядка около 190 миллиардов — непосредственно на организацию и оказание медпомощи больным COVID-19, отмечается в докладе.

Расходы федерального бюджета на борьбу с прямыми и косвенными последствиями пандемии в 2020 году составили почти три триллиона рублей, или 12 с половиной процентов от общих расходов бюджета, подсчитала ранее Счетная палата.

В начале июня первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что в общей сложности государство потратило на поддержку экономики в пандемию четыре триллиона рублей.



По оценкам Росстата, в 2020 году падение экономики России, столкнувшейся не только с пандемией, но и с мощным спадом спроса на нефть, стало максимальным за 11 лет - 3 процента. Сильнее ВВП падал по итогам 2009 года — на 7,8 процента. Росстат фиксирует падение экономики четвертый квартал подряд.