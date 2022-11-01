Роспотребнадзор: в России 1,5 миллиона ВИЧ-инфицированных    

Полтора миллиона россиян живут с ВИЧ-инфекцией, такие данные озвучил руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД при Роспотребнадзоре, академик РАН Вадим Покровский. Он подчеркнул, что число инфицированных граждан России неизменно растёт - и к 2030-му году, по прогнозам учёных, превысит 2 миллиона.

В Минздраве России, комментируя данные, озвученные Покровским, назвали их "оценочными" и не отражающими "актуальную эпидемиологическую ситуацию". Главный внештатный специалист ведомства по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус утверждает, что на самом деле инфицированных россиян почти вдвое меньше - 850 тысяч, а количество зарегистрированных новых случаев заражения в 2021-м году уменьшилось, по сравнению с предыдущим годом, почти на полтора процента.

Ранее, выступая на круглом столе в Госдуме, Вадим Покровский заявил о 80 тысячах умерших от ВИЧ россиянах и о 300 тысячах заразившихся в период с 2017-го по 2020-й годы. Учёный назвал ситуацию с ВИЧ в России катастрофической, отметив, что заболеваемость на 100 тысяч населения в РФ в десять раз выше, чем в странах Евросоюза.

В ответ на это в Минздраве также заявили о несоответствии цифр, озвученных специалистом Роспотребнадзора, реальному положению дел. В ведомстве утверждали, что ситуация с заражением ВИЧ в России "стабилизировалась".