Россия аккредитовала первого дипломата от талибов

Первый дипломат нового правительства Афганистана, сформированного запрещенным террористическим движением "Талибан", аккредитован в России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, дипломат прибыл в Москву ещё в феврале.

На встрече стран-соседей Афганистана Лавров отметил, что новой администрации талибов "в целом удается справляться с держанием государства на плаву". По мнению главы МИД России, главной проблемой для признания правительства талибов является его недостаточная репрезентативность: новая власть должна представлять различные политические силы, которые есть в Афганистане, считает Лавров.