Российские дроны атаковали детскую больницу в Запорожье

Вечером 4 августа российские войска атаковали беспилотниками Запорожье, под удар попал комплекс детской больницы. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что никто не пострадал: на момент атаки дети и медицинский персонал были в убежище. Российские дроны повредили окна и фасад здания больницы.

Российская атака на Запорожье и область продолжалась всю ночь и утро. 76 сообщений о повреждении жилых домов и инфраструктуры поступили из 50 населённых пунктов. Два человека получили ранения.

Также Россия 4 августа нанесла удар по Краматорску в Донецкой области. По сообщению Национальной полиции Украины, россияне скинули на город две 500-килограммовые управляемые авиационные бомбы. Один из боеприпасов был направлен на жилой многоэтажный дом, второй упал рядом с ним. Пострадали 24 человека: 10 мужчин и 14 женщин. Самой молодой пострадавшей 18 лет, самому старшему – 76. У них диагностированы минно-взрывные травмы, травматическая ампутация ног, переломы, осколочные ранения, ушибы. Всего повреждено шесть многоэтажных жилых домов, два учебных заведения, два магазина, ресторан, прачечная, отделение банка, отделение логистической компании, котельная, объект инфраструктуры, автомобили.

В ночь на 5 августа удары наносились по Сумской и Харьковской областях, сообщается о гибели одного человека.