Россия атаковала энергетические объекты в нескольких областях Украины

В ночь на субботу российские войска атаковали энергетические объекты в нескольких областях Украины.

Как сообщили в Минэнерго Украины, в результате атаки утром остались без электроснабжения потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Одесса подверглась одной из самых массированных воздушных атак с начала полномасштабного российского вторжения, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. По предварительным данным, для удара по энергетической инфраструктуре города использовались беспилотники, крылатые и баллистические ракеты – всего более 300 объектов. Два человека пострадали.

Городские власти сообщают, что в результате атаки были повреждены объекты критической инфраструктуры, в том числе отключился ряд объектов, обеспечивающих подачу воды и тепла. Больницы переведены на автономную работу от альтернативных источников питания.

В Одесской области в результате российской атаки загорелись объекты энергетики и склады, ранения получили четыре человека, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным энергетической компании ДТЭК, в результате российских атак повреждены 20 ее объектов в области.

В Николаевской области без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Пять человек получили ранения, трое из них госпитализированы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 13 декабря Россия применила более 450 ударных дронов и 30 ракет различных типов. "Важно, чтобы сейчас все видели, что делает Россия. Каждый их шаг в терроре против наших людей, все атаки, потому что это точно не о завершении войны", – написал он в своем телеграм-канале.