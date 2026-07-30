Россия атаковала Киев, Кривой Рог, Полтаву, Львов. Есть погибшие

Восемь человек, в том числе двое детей, погибли, многие получили ранения в результате российской ракетной атаки и удара беспилотниками по Украине в ночь на четверг, сообщают местные власти.

Днём ранее украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится к "массированной атаке", и призвал сограждан реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Украинские военные сообщили о многочисленных ракетных ударах и атаках беспилотников в разных регионах страны.

Две девочки в возрасте 5 и 12 лет оказались в числе шести погибших в селе Радушное, недалеко от Кривого Рога. Там баллистическая ракета попала в частный дом, где жила многодетная семья, сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул. По его словам, еще восемь человек получили ранения, в том числе мальчики 6 и 15 лет. "Аварийно-спасательная операция продолжается, ведется разборка завалов. К сожалению, число жертв может увеличиться", - написал Вилкул в телеграм-канале.

В Киеве за минувшую ночь погиб один человек, двое пострадали. В трех нежилых зданиях в Оболонском и Святошинском районах возникли пожары, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Оболонском районе Киева загорелись торговые павильоны на рынке на площади 100 квадратных метров. В Святошинском районе был пожар на территории гаражного кооператива, там нашли тело погибшего.

В Полтавском районе зафиксировано попадание БПЛА в складские помещения одного из частных предприятий. Один человек погиб, написал глава областной военной администрации Виталий Дякивнич.

По словам Дякивнича, также был атакован терминал "Новой почты". "Возник пожар в складских помещениях, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. По предварительной информации - без пострадавших", - отметил чиновник.

Взрывы также были слышны во Львове. Мэр Андрей Садовый сообщил о повреждении более 20 жилых домов. Наибольшие разрушения, по его словам, получили два многоэтажных дома на улицах Патона и Выговского. Спасатели вытаскивают людей из-под завалов. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, в общей сложности количество пострадавших в результате российского удара превышает 30. Девять человек удалось спасти из-под завалов одного из разрушенных домов, большинство из них госпитализированы. Козицкий отмечал, что среди пострадавших есть дети.

Российское Минобороны заявило утром, что вооруженными силами РФ был нанесен массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, целью которого стали военные аэродромы, предприятия ВПК, военные телекоммуникационные и логистические центры. Российские власти на протяжении всей войны отрицают обвинения в намеренных ударах по гражданской инфраструктуре в Украине.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, Россия ночью запустила по Украине 74 ракеты, включая четыре противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" и девять баллистических ракет Искандер-М/С-400/KN-23, а также более 280 дронов.

Новые атаки произошли после того, как ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и призвал американскую сторону предоставить Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

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