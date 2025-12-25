Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области

В ночь на 25 декабря российские войска атаковали промышленную и портовую инфраструктуру Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

В результате атаки повреждены административные, производственные и складские помещения.

Ранее утром в четверг власти Одессы заявили о новых экстренных отключениях электричества, но связали их с аварией в результате одного из прошлых ударов по энергетической инфраструктуре.





Всего за ночь, по данным Воздушных сил ВСУ, Украину атаковал 131 российский беспилотник, 106 из них были нейтрализованы. "Зафиксировано попадание 22 ударных беспилотников на 15 локациях", – говорится в сообщении.