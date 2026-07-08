Россия атаковала Украину ракетами и 169 беспилотниками

В ночь на 8 июля российские войска атаковали Украину двумя ракетами Х-31П, пятью баллистическими ракетами "Искандер-М" и 169 ударными беспилотниками. По данным Воздушных сил ВСУ, украинские военные сбили 139 дронов.

В Киеве в результате ракетного удара погибла женщина, ещё два человека получили ранения. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Святошинском районе горели административное здание, склады и гаражный кооператив, в Деснянском районе повреждены складские помещения.

В Харькове после ракетного удара по жилому дому в Немышлянском районе погиб один человек, ранения получили более десяти жителей.

В Одесской области российские войска нанесли массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры. Повреждены три автозаправочные станции и объект энергетической инфраструктуры. По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, в результате ночной атаки никто не пострадал. При этом число пострадавших после предыдущего удара по Одессе выросло до 11 человек, девять из них госпитализированы.

В Днепропетровской области в Никопольском районе повреждены сельскохозяйственные предприятия, автозаправочная станция и автомобили, четыре человека получили ранения. В Павлограде пострадала транспортная инфраструктура, а в Криворожском районе загорелись поля с пшеницей.

В Черниговской области в результате атаки беспилотников на двух предприятиях произошли пожары. По данным спасателей, пострадавших нет.