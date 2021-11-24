Россия без ЕГЭ и Моргенштерна: блогеры о выступлении Бастрыкина

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в выступлении перед участниками Московской юридической недели, которую проводит юридический факультет МГУ, предложил отменить ЕГЭ. Эти слова вызвали бурное обсуждение в соцсетях.

Некоторые комментаторы с главой СКР согласны.

Виктор Ядуха

Ну тут Бастрыкин прав, конечно. Учеба в последних классах превратилась в слепое заучивание формулировок для ЕГЭ, от которых даже в гуманитарных предметах нельзя отступить без снижения баллов. Это стимулирует бездумную зубрежку, отбивает желание творчески осмыслять и провоцирует массовое бегство школьников в колледжи и техникумы, из-за которого школы недосчитываются трети, а то и половины 10- и 11-классников. При этом нашествие в вузы неграмотных стобалльников с Кавказа показывает, что коррупция никуда не делась.

Петр Толстой

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ является пыткой для школьников и его надо отменить, а также вернуться к советской системе образования.

ЕГЭ – не просто пытка для молодёжи, а абсолютно тупиковая ветвь развития системы образования. И отказаться от этой формы "оценки" знаний следовало ещё на этапе пилотного проекта.

В одном не соглашусь с Александром Ивановичем Бастрыкиным: возвращаться нужно не к советской, а к русской системе образования, и тут дело не только в избавлении от ЕГЭ, а в самих подходах к воспитанию человека и гражданина.

Чего хотели добиться люди, ломавшие наше образование и вслепую копировавшие западный опыт? У нас прекрасная, талантливая молодежь, которой мы должны помогать, а не уничтожать собственными руками ее будущее.

Сегодня битва за образование, а следовательно – за наших детей, это один из главных приоритетов. И отмена ЕГЭ стала бы достойным вкладом в победу в этом нелегком сражении.

Однако большинство блогеров всерьез слова Александра Бастрыкина воспринимать не готовы, в первую очередь из-за похвалы в адрес "лучшего в мире советского образования".

Елена Иваницкая

Итак, председатель СК Бастрыкин призвал вернуться к советской системе образования – "она была лучшей в мире, это ВСЕ признавали ВСЕГДА".

... Он забыл добавить, что мажорные советские куплеты о лучшей в мире системе образования ВСЕГДА сопровождались минорным припевом – "почему Запад не хочет повторить ее у себя?".

Иван Преображенский

У меня предложение радикальнее. Отменить вообще эти университеты. Пытка какая-то для молодежи. Парни пусть в армию идут, а оттуда прямиком в ФСБ, водители или в Следком. А девушки – в кулинарный техникум. И будет России счастье.

"Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодежи", – сказал Бастрыкин, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", – главный методист всея Руси Александр Бастрыкин.

Вот что бывает, когда люди на конференцию приходят, не имея времени нормально похмелиться с утра.

Павел Аптекарь

Тов.Бастрыкин и Петр Толстой начали бороться за возврат к лучшему в мире советскому образованию и отмену ЕГЭ.

Учитывая качество работы обоих, за результат можно не беспокиться.

Как в анекдоте про теплоход, построенный в ближневосточной стране социалистической ориентации: корабль не может сдинуться с места, поскольку весь пар уходит в гудок.

Андрей Сабинин

Тут Бастрыкин ЕГЭ предлагает отменить, даже пыткой назвал (расследовали бы лучше сами пытки – вовремя и качественно). Поддерживаю. И хочет возродить советское образование. Тут пусть в одиночестве ностальгирует, и своих следователей в советских традициях пестует, многим не повредит, да. Как вспомнишь, так вздрогнешь. И грустно, и смешно. Помню вот некоторое. Биологичка: "Ах ты сперматозоид" (не мне, реакция на безобидную шалость). Историчка: "Ах вы антисоветчики несчастные" (ученики усомнились, что истребитель Покрышкина мог "отбомбиться"). Физичка: "Подонки, подонки!" (эта мотивов не имела). Вагон таких воспоминаний, хотя пишу это, улыбаясь, значит, хорошего больше было. Но все равно система была заточена на схематоз и зубрежку. Лично мне немного пригодилась таблица умножения, поверхностное натяжение жидкости и Вера-Надежда-Любовь из "Саркофага".

На фоне сообщений о настоящих пытках в российских колониях сравнение ЕГЭ с пыткой выглядит издевкой, отмечают блогеры.

Кристина Астафурова

Все: а помните, был взрыв в Воронеже, а дело о пытках в Саратове, а стрельба на Лубянке, а покушение на Навального, а Зиничев почему погиб.

Бастрыкин: "Давайте возродим советскую школу образования. Отменить ЕГЭ. Это просто пытка какая-то для молодёжи. Отменить эти все бакалавриаты".

Наталия Камардина

Бастрыкин собирается "восстановить престиж профессорского труда"... Это после того, как ректор "Шанинки" утащен ими с операционного стола в тюрьму?

Он собирается " идти в сторону «человек – высшая ценность»" после того, как мы увидели кадры пыток, когда система получает власть над любым из нас.

Я читаю пламенную речь господина Бастрыкина, и у меня волосы шевелятся... Знаете, Доклады на съездах КПСС хотя бы писали образованные люди и облекали в слова совсем недурные мысли. А тут... Кажется, что это страшный сон. Страшный сон, переходящий в смерть.

Прошелся глава Следственного комитета и по рэперу Моргенштерну, заявив, что тот "торгует наркотиками в соцсетях".

Кирилл Шулика

Военные пенсионеры против кумира молодежи. Хорошо еще не сказал, что рэпер еще и проституцией занимается. Видимо, эту тему и обсуждал Бастрыкин со Светланой Светличной. Надо им спасать молодое поколение от наркотиков и разврата.

Многие комментаторы озадачены.

Жульен Стебо

Главный следак страны Бастрыкин сказал, что Моргенштерн торгует наркотой в соцсетях. Точка. Без всяких оговорок.

Я не испытываю симпатию к Моргенштерну, но мне непонятно: если сам Бастрыкин такое заявляет, то почему чувак до сих пор не арестован? Если это версия, то почему заявлено так однозначно, без всяких "вероятно" и "возможно"?

Или в новостях опять что-то вырвано из контекста?

Игорь Драндин

Серьёзное обвинение от серьёзного высокопоставленного представителя силовой структуры.

Сбыт наркотиков – суровое преступление, статься 228.1 УК РФ. Продажа наркотических средств с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

Заявление Бастрыкин сделал. И что теперь?

Если Бастрыкин не клоун, то СК должен немедленно возбудить уголовное дело и арестовать торговца запрещёнными веществами. Вот прямо сейчас, в эти минуты.

Каждый час бездействия СК делает Бастрыкина клоуном в погонах всё более и более высокого уровня.

Только может записать видео с обвинениями в уголовном преступлении, и имея все полномочия для предотвращения нарушения закона, ничего не делать.

Итак, посмотрим уровень клоунады председателя СК.

Ирина Бирюкова

Бастрыкин заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками в соцсетях. И тут два варианта:

1. Последует возбуждение уголовного дела

2. Морген подаст заявление на Бастрыкина о заведомо ложном обвинении в совершении тяжкого (особо тяжкого) преступления.

Бастрыкин vs Моргенштерн

Ждём

Между тем некоторые СМИ сообщили, что утром Моргенштерн с семьей на всякий случай покинул Россию.

Станислав Белковский

Важнейшее в рэп-культуре – скорость реакции. России придётся учиться жить без Моргенштерна.

Анатолий Несмиян

Моргенштерн после заявления Бастрыкина о том, что он якобы торгует наркотиками, собрал семью и срочно убыл из России. Логичное решение - в стране террор, можно попасть под каток, просто не посмотрев по сторонам.

Режим добавил себе новую порцию пламенных сторонников из числа фанатов Моргенштерна. Которые ранее были, в общем, к нему, режиму, вполне равнодушны.

Способность плодить и создавать противников у нынешних просто потрясающая. Даже неясно, с кем они останутся, когда всё начнется. Шакалы, которые сейчас подъедаются с их стола, естественно, разбегутся, на чем поддержка и закончится. Сточный коллектор в каких-то гребенях и горячая встреча с избирателями в таком случае – единственный возможный вариант завершения политической карьеры.

Однако пока сообщения об отъезде рэпера официально не подтверждены.

НЕБОЖЕНА

У Моргенштерна на 26 ноября запланирован концерт в московском клубе Gipsy. Концертный директор рэпера сказал, что пока в графике выступлений нет изменений. Так что порадовались раньше времени.

В своем выступлении Александр Бастрыкин сделал еще множество удивительных заявлений, в частности – что миром "пытаются править бесы" (полную расшифровку публикует признанная СМИ-иноагентом "Медиазона"). Многое из произнесенного главой СКР звучит как бессмысленный набор слов, из которого, впрочем, вполне может вырасти новое уголовное дело, комментирует в колонке для подписчиков журнала Republic (тоже признанного СМИ-иноагентом) Олег Кашин:

То, что могло казаться активизацией Бастрыкина, его усилением в медийном поле, по мере поступления новостей все очевиднее выглядит как потеря ориентации в пространстве и во времени, и недаром оппозиционная "Медиазона"*, до сих пор не замеченная в перепечатках казенного официоза, публикует теперь расшифровки юрфаковских лекций Бастрыкина – стенограмма последнего его выступления балансирует уже на грани абсурдистских пародий в жанре бормотания полубезумного старика, плохо соображающего, где он находится и что говорит. Тот же Моргенштерн, вообще без повода обвиненный Бастрыкиным, по сути, в торговле наркотиками, легко может подать на Бастрыкина в суд – наверное, аппаратного веса председателя СК еще хватит на то, чтобы отбить атаку в суде, но можно вообразить, какими стыдными и несостоятельными были бы аргументы защиты Бастрыкина, какое это было бы шоу (даже государственным информагентствам неловко – они врут, что Бастрыкин "Сравнил Моргенштерна с наркоторговцами").

Политическая интрига с усилившимся Бастрыкиным на поверку оказывается, без преувеличения, распадом личности в реальном времени – и этот распад происходит не за запертыми дверями больничной палаты, а на виду у всех, и пресс-служба СК невозмутимо его протоколирует. Это и жалко, и стыдно, и страшно – какими бы нелепыми ни были поступки и слова Бастрыкина, оборачиваются они не уколами и клизмами, а реальными уголовными делами, тюремными сроками и даже, как с пермским Сарапульцевым, самоубийствами.

Некоторые комментаторы задаются вопросом, не грозит ли главе Следственного комитета скорая отставка.

Игорь Кравчук

Сейчас подумалось. А не является ли это косвенным признаком того, что Бастрыкин и у себя в ведомстве, и в аппаратной игре списан, но отправить его на пенсию неудобно. Поэтому:

1) Всем плевать, что он несёт и инициирует – это не имеет значения для его будущего внутри системы, так как у него нет будущего; его никто не одергивает.

2) СК реально управляют другие люди, а шефа развлекают, подкладывая ему в папку всякую ерунду.

Анонимные телеграм-каналы тоже вовсю теоретизируют о "списании" Александра Бастрыкина.

Акитилоп

Моргенштерн – безусловно, яркое явление в современной культуре. Эпатажный музыкант за совсем недолгое время покорил олимп шоу-бизнеса и прочно на нем обосновался.

И всем понятно, что ничем кроме музыки он в своей жизни не торговал.

Вопрос заключается в том, что или кто, заставил уважаемого Председателя СК это озвучить и какие кадровые перестановки после этого произойдут.

Федерально значимый регион

Всё вместе можно трактовать, что "дед с лупой" сорвался. А можно подумать: кто его на такой срыв покровов подзуживал. Зачем выставлять Бастрыкина в таком свете? Верно: чтобы уже ни у кого не осталось вопросов в необходимости его отставки. Которую многие давно спят и видят.

Другие комментаторы уверены, что "наверху" к выступлениям Бастрыкина относятся скорее снисходительно.

Кирилл Шулика

Я совсем не уверен, что Бастрыкина сливают.

Дело в том, что такие мысли у людей его поколения, а они ключевые в нынешних элитах, это – общее место. Но все-таки неудобно их высказывать публично. Поэтому должен быть один такой, который возьмет на себя эту функцию. Просто разговоры с общественностью, скажем так, о скрепах и государственной идеологии консерватизма. Ведь то, что говорил Бастрыкин никак не противоречит тому, что говорил Путин на Валдайском форуме. Просто это кринж, конечно, но он абсолютно отвечает заявленной идеологии.

Но Путин сам последний раз встречался с Бастрыкиным после пожара в "Зимней вишни" и то не один на один, а глава СКР пришел вместе с тогдашней главой Минздрава Верникой Скворцовой. Других упоминаний я не нашел. Бастрыкину это никак не мешает работать.

Сергей Марков

Председатель Следственного комитета Бастрыкин одновременно заявил что

1. нужно отменить ЕГЭ. Поддержка 80%.

2. Надо возвращаться к советской системе образования. Поддержка 80%.

3. Репер Моргенштерн через соц сети распространяет наркотики. Поддержка 80%.

Причём конечно большинство людей не знают кто такой Моргенштерн. Но уверены что все рэперы очень сомнительные и подозрительные и с большой вероятностью почти все распространяют наркотики и хорошо бы как нибудь нашу молодёжь защитить и от наркотиков и от рэперов потому что это почти синонимы.

Так Бастрыкин стал политической фигурой и выразителем мнений большинства.

За это или уволят или повысят.

Слова Александра Бастрыкина о необходимости отмены ЕГЭ прокомментировал и Дмитрий Песков. "Глава Следственного комитета обладает широким кругозором и имеет свое личное мнение по наиболее общественно важным вопросам и темам. [...] Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что наши министерство просвещения, и министерство образования внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования", – сказал пресс-секретарь Кремля. На человеческий язык это можно перевести примерно как "Мало ли что там Бастрыкин сказал" – и это, видимо, отражает отношение Кремля к заявлениям главы СКР.