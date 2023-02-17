Россия денонсировала соглашение о консульстве Чехии в Екатеринбурге

Российское правительство решило денонсировать соглашение с Чехией об учреждении чешского генерального консульства в Екатеринбурге. Оно проработало более 20 лет, с 2001 года.

Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации. Указано, что решение принято по рекомендации российского министерства иностранных дел. Отношения России с Чехией, как и с большинством других стран ЕС, сейчас крайне напряжённые.

С 25 февраля прошлого года консульство не работало - чешские власти приостановили его работу, как и деятельность консульства в Санкт-Петербурге, сразу после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину. Работа чешских дипломатических учреждений в России была затруднена и раньше, после высылки большого числа их сотрудников - после высылки в 2021 году сотрудников российского посольства в Праге в связи с делом о взрывах в Врбетице.

В марте прошлого года по решению чешских властей приостановили работу также российские генеральные консульства в Брно и Карловых Варах. Пока не ясно, будут ли чешские власти окончательно закрывать одно из этих диппредставительств.

В Праге и Москве продолжают действовать посольства двух стран, хотя и с крайне ограниченным числом дипломатов. Чехия с прошлого года практически не выдаёт россиянам визы - за исключением гуманитарных.