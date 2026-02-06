Россия для грустных. Соцсети о преследовании комиков

На уходящей неделе российский суд приговорил комика Артемия Останина к пяти годам и девяти месяцам заключения по обвинению в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих.

Об уголовном деле против Останина стало известно 15 марта прошлого года, поводом для него стали "враждебные высказывания в адрес участника СВО" – на самом деле это была рассказанная на одном из московских концертов комика шутка о безногом инвалиде. Донос на Останина написал глава прокремлевского движения "Зов народа", несколько дней спустя Останина задержали в аэропорту Минска и отправили в Россию – силовики состригли комику дреды, а не шею повесили мясорубку. На суде по избранию меры пресечения в Москве Останин рассказал, что в Беларуси его отвезли в лес и сильно избили. Его адвокат заявила, что у комика были зафиксированы перелом позвонка и повреждение легких.

Во время суда над Останиным стало известно, что его обвиняют еще и в оскорблении чувств верующих – за шутку о выдуманной встрече стендапера с Иисусом Христом. Прокуратура заявила, что комик возглавляет организованную преступную группу, задачей которой было написание и распространение оскорбительных шуток.

Алена Чурбанова:

"Стендапера Артемия Останина приговорили к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы.

*остановку "срок за анекдот" тоже считай проехали (может и раньше, я просто не заметила)

В суде Останин пытался шутить, а на одном из заседаний сделал предложение своей девушке.

Вера Соколинская:

Наше время, как муха в янтаре, в протоколах суда

Комик Останин, которого судят за шутку про инвалида, во время суда сделал предложение своей девушке.

— Лер, ты выйдешь за меня?

— Задавайте вопросы по показаниям. Подсудимый, вы не на свидании.

"...Они повезли меня в Смоленск, по дороге мы заехали в лес, где меня избили дубинками, мешками с песком, били током".

Судья прервала рассказ Останина о пытках:

— Это не имеет отношения к обстоятельствам дела.

Своей вины Останин не признал. "Я желаю, чтобы никто не оказывался в ситуации такого жесточайшего правового произвола, в которой оказался я. Всем добра", – сказал он в последнем слове.

Ната Ледорубова:

Мля , 6 лет за шутки... По сути это сегодня в РФ за шутки публичная казнь..

Нет слов...

«Понятен вам приговор? — Нет, непонятен». Реакция Артемия Останина на срок в 5 лет и 9 месяцев за шутки

— Останин, понятен вам приговор? — задает судья стандартный вопрос.

— Земля вам вашей судебной практикой! — отвечает комик.

— Понятен вам приговор?

— Нет, непонятен!

Судья начинает повторять назначенное Останину наказание, но он перебивает ее, говоря, что невиновен. «Значит, вам понятно», — отвечает судья Олеся Менделеева и возвращается к процессуальным вопросам. После этого приставы просят слушателей покинуть зал.

В соцсетях вспоминают в том числе о деле Pussy Riot с которого прошло уже почти 15 лет.

Дайва Кучинскайте:

вчера комика Артемия Останина посадили на шесть лет за две шутки: о Христе (оскорбление чувств верующих) и об инвалиде-колясочнике, подорвавшемся на мине (возбуждение ненависти).

в обвинение вошли следующие слова: «Я обратился к Иисусу, и тот мне ответил, прикиньте, мы сели, чего-то выпили… „Я информацию людям принес, и знаете что они сделали? Ну, распяли меня“».

в 2012, когда на фоне дела Pussy Riot в России вводили курс Основы православной культуры, я понимала, что не смогу остановить ни клерикализацию, ни репрессии, но пыталась хотя бы зафиксировать происходящее – в рецензиях на учебники, аналитике внедрения курса и даже личном эксперименте по преподаванию Основ религиозной культуры и светской этики в школе.

первый же, вводный урок ОПК, я начала с рассказа о панк-молебне и главной причине, по которой необходимо знать православную культуру – за нарушение церковных традиций в России вольнодумцев и богохульников традиционно сажают в тюрьмы.

сейчас мне довольно странно видеть в эмиграции тех самых священнослужителей и церковных активистов, которые занимались клерикализацией общества и годами умащивали елеем винтики репрессивной машины.

особенно много вопросов к диакону Кураеву – талантливому пропагандисту, приведшему в РПЦ и разрушившему жизнь тысячам людей своими лживыми сказками о воображаемой Церкви, которой никогда не было.

Z-блогеры приговором удовлетворены.

Александр Коц:

«Комика», глумившегося над ветераном-инвалидом, посадили.

Останин, напомним, шутил про мужчину, который потерял ноги на мине, и о воображаемом диалоге с Иисусом Христом.

Это, конечно, надо иметь особый склад ума, чтобы в воюющей стране публично глумиться над инвалидами-ветеранами.

Интересно, на какой итог он рассчитывал? Что все посмеются и забудут?

Теперь будет выступать со стендапом перед сокамерниками.

Некоторые коллеги по цеху высказались про поводу истории Останина.

Константин Широков:

Сегодня за шутку Артем Останин получил почти шесть лет. Это много. Я, когда пришёл в комедию, был уверен, что за свои шуточки однажды получу по ебалу (до сих пор не получил, даже странно).



Но шесть лет это много. И самое главное, что, в общем-то, понятно: дело не в шутке, а в том, что Артём не такой. Ну вот прям носом чуют, что человечек «не наш». Нашим можно всякое. Можно даже власть критиковать. Муниципальную. Можно даже про депутатов что-то сказать. Можно вообще три концерта про войну записать. А вот не нашим нельзя даже аккуратно пошутить про безногих.

И тут каждый должен посмотреть на себя в зеркало и понять: я «наш» или «не наш»? Если не наш, в такое сложное время надо быть аккуратнее, говорить лишнего не стоит. Высовываться тоже нежелательно. Есть ещё такие, которые вроде «наш», но до конца непонятно. Как будто и «не наш». Таким надо обязательно всем показать, что всё-таки «наш», и всё «ненашенское» отринуть. Все мосты с ненашенским сжечь.



Когда говорят о случае с Артёмом Останиным, как будто каждый должен сказать, что шутка дурацкая, несмешная и вообще, неплохо было бы его за такую шутку обоссать (но шесть лет всё-таки много). Я по этому поводу скажу очевидную штуку: наша страна испокон веков придумывает разные ответы Западу. То Голландию хотим догнать, то Швецию, то Америку, то Португалию (никого не догнали, но, к счастью, они все бежали не туда. У нас свой путь).

И флот у нас должен быть, как у них. И машины. И хорошо бы как-то ответить на айфон. И наш ответ Гарри Поттеру и Мстителям создать. И мы создаём. Получается обычно не очень. Потому что создавать, оказывается, надо не нашинские айфоны и Гарри Поттеров, а просто среду, в которой человек может ошибаться. Это делать необходимо, по-другому просто никак. А комикам ошибаться велит профессия, поэтому существуют открытые микрофоны, проверки и так далее. Шутники должны шутить и должны ошибаться.



Артём ошибся. Да ещё и не наш. Шесть лет. Столько это сегодня стоит, просто имейте в виду.

Скорее всего, многие из тех, кто хотел бы высказаться, не могут этого сделать.

Гарик Оганесян:

Ни одна шутка, сказанная со сцены, не стоит того, чтобы сажать на почти 6 лет. Не верю, что есть комики, которые согласны с этим сроком, но если такие имеются - мы вообще в разных мирах с вами живем. И почти никто даже сказать ничего не сможет в защиту, потому что типа ну его, он сам вляпался, себе проблем не хочется (и это тоже очень понимаемо в нынешних реалиях), но вот то, что многие после этого продолжат говорить, что «да все у нас нормально с законом и со свободой слова» - мрак и зомбирование.

Константин Калачев:

Алексей Михайлович Романов ненавидел скоморохов и гусляров.

Царь искоренял их под корень.

Прошли столетия.

Комика Артемия Останина* приговорили к 5 годам 9 месяцам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей за неудачную шутку.

*Иноагент и все такое…

Т- традиции. И - идиотизм.

Гусли заменили гитары. Скоморохи стали комиками.

Но власть за 500 лет прежняя. Самодержавная.

На кол уже не сажают, но скоморохам и гуслярам стоит поберечь себя.

Крепостное право типа отменили, но всё неоднозначно.

Мы в машине времени.

Даже нарочитая сдержанность в шутках не является панацеей для выступающих в России комиков. В ночь на пятницу в Москву прилетел из Дубаи популярный стендапер Нурлан Сабуров, ведущий шоу "Что было дальше?". В Шереметьево Сабурову объявили, что ему запрещен въезд в Россию на 50 лет. По словам собеседника РИА "Новости", решение принято "в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей".

Сабуров имеет гражданство Казахстана, но сделал карьеру, выступая в России на русском языке, и в отличие от многих коллег не покинул страну после начала вторжения в Украину. О войне он вообще явно никогда не высказывался – и из-за этой неопределенной позиции несколько его концертов в США и Израиле были отменены. Тем не менее, источник ТАСС утверждает , что поводом для запрета на въезд Сабурова в Россию стала именно критика российского полномасштабного вторжения в Украину, а также нарушение миграционного и налогового законодательства.

Лиза Лазерсон:

Депортация Сабурова – абсолютно необъяснима и иррациональна.

Сабуров про СВО не то, что не шутил, он демонстративно пресекал любые провокации на тему.

«Это что, месячные?» – так Сабуров отшутился, когда на сцену выбежала девушка в платье с кроваво-красными разводами. И мы помним, как за это его отменяли в Украине.

Но теперь я смотрю на реакцию людей и просто офигеваю. Не имея перед собой хоть сколько вменяемого объяснения, админы каналов с готовностью нормализуют высылку из России человека. Они находят в ней возможную логику, оправдывая перед самими собой хаотичные репрессии.

Потому что им самим страшно.

Высылка Сабурова, произошедшая под кафкианским покровом тайны, выглядит настолько алогично, что вызывает страх абсолютно у всех.

И люди любой ценой пытаются обнаружить в этом всем смысл, потому что стать жертвой абсурда невыносимо.

Но смысла нет.

В поисках логики, стоявшей за решением о высылке Сабурова, пропагандистские каналы упоминают нежелание Сабурова "интегрироваться в российское общество", что бы это ни значило.

Ридовка:

В качестве оснований для запрета указаны антироссийские высказывания Сабурова, оскорбление зрителей и неоднократная критика СВО. При этом сам Сабуров активно зарабатывает в России, где у него есть имущество в Подмосковье, а дети учатся в местных школах, но интегрироваться в общество не захотел. От получения российского паспорта он отказывался, ссылаясь на коммерческие риски и боязнь санкций.

Ракова позвонит:

Судя по статье Ридовки, Сабурова использовали как пример для всех, кто пытается усидеть на двух стульях.

И вопроса на какой сам сядешь, на какой мать посадишь, не будет. Либо один, либо второй.

Дмитрий Еловский:

Глядя на кейс Сабурова (ультрауспешного казахского комика, которого не пустили в Россию, где у него и работа, и семья) можно сказать только одно: отсутствие поддержки СВО стало тождественным критике СВО. Особенно, если ты богат и знаменит

Илья Шепелин:

Когда прочитал, что Нурлана Сабурова депортируют из России за отмывание денег и запрещают въезд на 50 лет, подумал: наконец-то Сабуров рассмешил



Правда, к сожалению, это не шутка, а очередное скотство системы



Причем самое удивительное (и настораживающее) — непонятно, нафига



Сабуров – всегда строго был внутри дозволенного идеологического спектра: никакой там критики СВО, чиновников, церкви и так далее. Зрители на его концертах в 22 году пытались расшевелить на какие-то высказывания о войне – Нурлан всё на корню перерубал



Ни слова, которое могло бы повредить его заработку в РФ. Всё это Нурлан старательно соблюдал



Быдловатый пассивно-агрессивный и активно-агрессивный юморок на бытовые темы – грубовато, но ничего такого



Сейчас ему формально вменили отмывание денег. Но в прошлом году без объяснения причин ему просто стали отменять концерты – будто у какого-нибудь пацифиста типа Шевчука. Потому что к нему уже появились какие-то претензии, явно не лежащие в плоскости налогов



Сейчас государственные телеграм-каналы тоже строчат какие-то ЭТИЧЕСКИЕ объяснения: мол, этот мерзавец отказался от получения гражданства РФ (значит против страны! а у нас на учете в военкоматах ), общается с запрещенными комиками (и выкладываются фото 10-летней давности, когда с этими комиками совместную программу на ТНТ делали), а еще он шутил про ДНР (выкладывается фрагмент куджи подкаста 8-летней давности, где Коняев и Каргинов говорят, а Сабуров в основном угукает и переспрашивает: че, правда, имя человека – Моторола??)



Тут на скриншоте госканал РТ уже делает подборку как бы от имени народа России с посылом: давай уже вали отсюда, хочешь зарабатывать у нас в стране – тогда нельзя сидеть на двух стульях!



А всё почему? Да, видимо, просто какому-то большому дяде Сабуров неприятен — вот его и запретили



Примерно такая же отмена до войны случилась у Моргенштерна: он идеологически государству вполне лоялен, от прошлых политических ошибок отрёкся. Но очень уж не понравился главе Следственного комитета Бастрыкину) И тот добился в итоге, чтоб Моргенштерн получил статус иноагента и в страну не возвращался



Мне, признаться, тоже Сабуров умеренно не нравится. Но вот люди, которые выделывают такие вещи, с Сабуровым или Моргенштерном, не нравятся где-то в сотню тысяч раз сильнее.

По данным издания "Важные истории", высылка Сабурова может быть инициативой ФСБ. Источник издания рассказал, что комика неоднократно вызывала на беседу Вторая служба ФСБ и пыталась склонить к сотрудничеству, но Сабуров "пытался отморозиться". Из-за этого ему трижды отказывали в выдаче российского ВНЖ. В 2025 году стендаперу якобы предложили выбор: либо он подписывает контракт с российской армией и отправляется на фронт, либо уезжает из страны.

Некоторые блогеры считают, что история Сабурова поучительна.

Руслан Тусупбеков:

КУРЛЫ-МУРЛЫ

Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Точнее, его просто выкинули из страны как последнего гастарбайтера. Повод? Властям не понравились его шутки про сбежавших в Казахстан россиян, которые он озвучил осенью 2022 года у нас же на гастролях.

Ну а "официально" его подозревают в отмыве денег. Представляете? Не помогли ему тупые шутки с унижением родного языка на потеху российской публике. И не менее дурацкие шутки про украинок. И восхваление России-матушки. Ничё не помогло.

Ему и гражданство российское не давали много лет. Ну, типа, рожей не вышел. О чём это говорит? О том, что нельзя идти против своего народа (и против своей совести) ни в коем случае. Тем более, делать это в угоду России. Ведь давно известно, что она тебя кинет. Всегда.

Владимир Козлов:

Показательная история, когда пророссийский холуй, публично и грязно хамивший в сторону воюющей Украины, вдруг забыл, кому служит, и кто он для своего хозяина… пнули, как насравшего на ковре щенка…