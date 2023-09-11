Россия дважды нанесла удары по Кривому Рогу

Вооруженные силы России утром на 11 сентября дважды нанесли удары по Кривому Рогу. Об этом сообщил Глава совета обороны Кривого Рога Александр Викул в своём телеграм-канале. Он попросил местных жителей ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

Первая информация об ударах появилась в районе четырёх часов утра. Командование воздушных сил ВСУ сообщило о том, что в сторону города летят крылатые ракеты. В районе восьми утра было распространено сообщение о том, что в сторону Кривого Рога движется группа ударных дронов. Местные СМИ и телеграм-каналы сообщили о взрывах и работе ПВО.

Всего в ночь на 11 сентября, по данным Генштаба ВСУ, Россия нанесла пять ракетных и 87 авиаударов. Также в сторону Украины были запущены 36 дронов-камикадзе. Сообщается, что 26 из них были уничтожены.

8 сентября Россия нанесла удар по Кривому Рогу. Тогда в результате попадания ракеты в здание полиции погиб один человек.