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Россия дважды нанесла удары по Кривому Рогу

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Викул

Вооруженные силы России утром на 11 сентября дважды нанесли удары по Кривому Рогу. Об этом сообщил Глава совета обороны Кривого Рога Александр Викул в своём телеграм-канале. Он попросил местных жителей ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

Первая информация об ударах появилась в районе четырёх часов утра. Командование воздушных сил ВСУ сообщило о том, что в сторону города летят крылатые ракеты. В районе восьми утра было распространено сообщение о том, что в сторону Кривого Рога движется группа ударных дронов. Местные СМИ и телеграм-каналы сообщили о взрывах и работе ПВО.

Всего в ночь на 11 сентября, по данным Генштаба ВСУ, Россия нанесла пять ракетных и 87 авиаударов. Также в сторону Украины были запущены 36 дронов-камикадзе. Сообщается, что 26 из них были уничтожены.

8 сентября Россия нанесла удар по Кривому Рогу. Тогда в результате попадания ракеты в здание полиции погиб один человек.

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