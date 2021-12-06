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Россия и Индия продолжат военно-техническое сотрудничество

Пуск ракеты S-400 с военного полигона Ашулук на юге России во время учений "Кавказ - 2020"

Россия и Индия продлили до 2031 года двустороннюю программу военно-технического сотрудничества. В ходе визита президента России в Индию 6 декабря подписано, в частности, соглашение о производстве индийскими предприятиями наступательного стрелкового оружия российских разработок. В частности, Индии будет произведено 600 тысяч автоматов Калашникова AK-203s.

Россия и Индия планируют долгосрочное сотрудничество в сфере добычи угля, кораблестроения, удобрений, стали и в области подготовк квалифицированной рабочей силы.

Обе стороны проявили заинтересованность во взаимных инвестициях в добычу и переработку нефти и газа. Обсуждались и перспективы сотрудничества в Индийском океане.

В преддверии переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Нарендрой Моди российская сторона объявила, что имеющееся соглашение о поставках в Индию ракетных комплексов ПВО S-400 будет оставаться в силе.

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