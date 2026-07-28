Россия и КНДР готовятся к открытию автомобильного сообщения

Россия и Северная Корея близки к завершению строительства моста на границе между ними. Его введение в эксплуатацию будет означать, что между странами возникнет прямое автомобильное сообщение, которого не было ранее. В Украине опасаются, что это серьёзно расширит возможности для усиления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, пишет 28 июля газета The Guardian.

Мост пересекает пограничную реку Туманную между Хасаном на Дальнем Востоке России и Туманганом в Северной Корее. Он построен на 415 метров ниже по течению реки относительно действующего железнодорожного моста Дружбы. Протяжённость моста - 830 метров.

Сооружение моста началось весной 2025 года, и сейчас оно практически завершено. Северная Корея закончила свою часть проекта, включая таможенные и карантинные объекты, к запланированной дате открытия 19 июня. Однако Россия "отстаёт на своей стороне границы", и новая дата открытия, как пишет The Guardian, пока не установлена.

Власти России и КНДР утверждают, что мост предназначен для расширения торговли и туризма. Сейчас между двумя странами есть только воздушное и железнодорожное сообщение.

Расследование украинской правозащитной группы Truth Hounds, на которое ссылается The Guardian, предполагает, что главная цель - создание военного логистического коридора, в том числе в целях ведения войны ротив Украины. Расследователи считают, что используя автомобильные дороги, гораздо проще уклоняться от спутникового мониторинга, чем при использовании железнодорожного или морского транспорта. В Truth Hounds также указывают на малый объём торговли и между двумя странами, трудно использовать мост и в туристических целях (подавляющее большинство туристов посещает Пхеньян более чем в 500 км от моста) - для заявленных целей мост нерентабелен. Расследователи считают мост коридором для перемещения северокорейских войск, строительных бригад и военных чиновников в Россию, а также российских технологий и ресурсов в обратном направлении.

В 2024 году Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали вдоговор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, закрепивший военный союз двух стран. Северная Корея поставляет России оружие и боеприпасы, а с осени 2024 года более 14 000 северокорейских военнослужащих воевали вместе с российскими силами в Курской области против Украины, понеся, по сообщениям, значительные потери. Сейчас военных КНДР на фронте нет, однако президент Украины Владимир Зеленский недавно предположил, что Северная Корея готовится отправить в Россию 30 000 солдат. В Кремле заявили, что не дело Зеленского - рассуждать о российских планах.