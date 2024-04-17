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Россия и КНДР нарушают международные санкции – посол США

Лидеры Северной Кореи и России, Ким Чен Ир и Владимир Путин. Амурская Область, Россия, 13 сентября 2023 года
Лидеры Северной Кореи и России, Ким Чен Ир и Владимир Путин. Амурская Область, Россия, 13 сентября 2023 года

Торговля оружием между Россией и Северной Кореей является нарушением международных санкций, заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд на встрече группы экспертов организации в Сеуле.

Посол добавила, что Вашингтон будет изучать способы отслеживания нарушений, а также сотрудничать по этим вопросам с Японией и Южной Кореей. "Мы не можем допустить, чтобы работа, которую проводила группа экспертов, провалилась", – заявила Томас-Гринфилд на пресс-конференции по итогам встречи.

За разработку и испытания ядерного оружия Пхеньян находится под рядом международных санкций – не только почти всех стран Запада, но и Совета Безопасности ООН. Среди них - запрет на торговлю оружием. Россия как член ООН обязалась исполнять санкции.

Однако после вторжения в Украину и последующих проблем с вооружением, Кремль стал все чаще прибегать к покупке снарядов в КНДР. По данным министерства обороны Южной Кореи, с 2022 года Россия могла закупить у Северной Кореи более 3 миллионов артилерийских снарядов и более 500 000 снарядов для реактивных установок залпового огня. Россия, в свою очередь, может поставлять КНДР технологии для космических запусков. Официально Москва и Пхеньян это не подтверждали, хотя прямо и не отрицали.

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Массовая эвакуация в Оренбурге
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Массовая эвакуация в Оренбурге

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Массовая эвакуация в Оренбурге

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