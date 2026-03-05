Россия и Украина обмениваются военнопленными

Россия и Украина произвели обмен военнопленными. Об этом сообщил МИД России. Утверждается, что 5 марта в Россию вернулись 200 российских военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 200 украинских военнопленных вернулись в Украину. Он опубликовал фото и видео с ними.

Зеленский отметил, что в реализации обмена оказали помощь Соединённые Штаты.

Помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский сообщил, что Украина и Россия обменяются 5-6 марта военнопленными по формуле "500 на 500". "В рамках договоренностей, достигнутых в Женеве", – написал он в телеграм-канале. Таким образом, ожидается обмен ещё 300 на 300 пленных.

Владимир Зеленский ранее сегодня выразил надежду на обмен пленными в ближайшее время, отметив, что его согласовали на переговорах в Женеве, которые прошли в середине февраля.

Предыдущий раунд обмена пленными состоялся месяц назад, 5 февраля.