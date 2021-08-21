Россия и Украина обменялись новыми санкционными мерами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек вошли в перечень физлиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры. Таким образом, число людей в списке увеличилось с 849 до 922, сообщает издание "Коммерсантъ". Обновленный перечень, утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещен на официальном портале правовой информации.

Кроме Кулебы и Данилова, в список вошли уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» в октябре 2018 года. В число таких мер входят блокировка безналичных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала из РФ.

В пятницу, 20 августа, стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел полный пакет санкции против супругов Анатолия и Ольги Шарий, и главного редактора издания "Страна" – Игоря Гужвы. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В санкционный список также попали Алла Бондаренко, Галина Солнцева, Галина Владимировка и Любовь Лукашина. Санкции также введены против трёх компаний "Маджери" и "Смарт медиа сеть". Данилов добавил, что санкции против указанных лиц ввели на основе информации от Службы безопасности Украины.

Председатель СБУ Иван Баканов уже заявил, что санкции ориентированы на защиту граждан и противодействие российской агрессии. В спецслужбе говорят, что санкции также ввели против интернет-ресурсов, которые координируются этими гражданами, поскольку они ведут системную антиукраинскую пропаганду.Секретарь СНБО Алексей Данилов считает введение в отношении него санкций РФ лучшей оценкой работы в отстаивании национальных интересов Украины. "Обещаю оправдать "высокое доверие" и сделать еще больше в должности секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни – как говорят в народе, "чтобы и духу не было"!"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает внесение его в санкционный список РФ местью за проведение "Крымской платформы".