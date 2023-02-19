Россия и Украина обвинили друг друга в ядерном шантаже

В России на фоне предстоящего визита президента США Джо Байдена в Польшу - накануне годовщины широкомасштабного российского вторжения в Украину - пройдут масштабные ядерные учения. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины. Российская сторона об учениях пока не сообщало.
В сообщении говорится, что в России прошла проверка системы централизованного боевого управления "Монолит", а саму систему перевели на высшую степень боеготовности. Также, как утверждается, стратегические ядерные силы России готовятся к запуску баллистических ракет морского и наземного базирования и крылатых ракет воздушного базирования.
Украинская разведка считает, что эти действия направлены на то, чтобы создать препятствия намеченному на 20-22 февраля визиту Байдена в Европу "путём прямого ядерного шантажа" и ослабить международную поддержку Украины.
В свою очередь, Минобороны России в воскресенье обвинило в ядерном шантаже Украину. В сообщении ведомства, которое цитируют агентства, утверждается, что "с территории одного из европейских государств" в Украину доставлены "контейнеры с радиоактивными веществами" для "инсценировки локального заражения местности в одном из районов", неподалёку от одного из радиационно опасных объектов. Утверждается, что ответственность за это будет возложена на Россию, а произойдёт это якобы перед началом работы спецсессии Генассамблеи ООН - она созвана в преддверии годовщины начала войны.
- Российские Минобороны или МИД за последний год неоднократно обвиняли Украину в подготовке неких провокаций, связанных с использованием оружия массового поражения. При этом ни разу провокации, о которых они говорили, не совершались в реальности.
- Утверждалось, например, что украинские военные якобы готовятся применить химическое оружие и обвинить в этом Россию. В октябре министр обороны России Сергей Шойгу звонил главам оборонных ведомств ряда западных стран, включая США, и говорил им о том, что Украина якобы готовится в провокационных целях подорвать на своей территории радиоактивный заряд - так называемую грязную бомбу - чтобы обвинить в этом Россию. Киев отверг такие планы, инспекторы МАГАТЭ, посетившие ядерные объекты Украины, не обнаружили никаких следов грязной бомбы. С осени прошлого года об этой бомбе перестали упоминать и российские СМИ и официальные лица.
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