Россия и Украина обвинили друг друга в ядерном шантаже

В России на фоне предстоящего визита президента США Джо Байдена в Польшу - накануне годовщины широкомасштабного российского вторжения в Украину - пройдут масштабные ядерные учения. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины. Российская сторона об учениях пока не сообщало.

В сообщении говорится, что в России прошла проверка системы централизованного боевого управления "Монолит", а саму систему перевели на высшую степень боеготовности. Также, как утверждается, стратегические ядерные силы России готовятся к запуску баллистических ракет морского и наземного базирования и крылатых ракет воздушного базирования.

Украинская разведка считает, что эти действия направлены на то, чтобы создать препятствия намеченному на 20-22 февраля визиту Байдена в Европу "путём прямого ядерного шантажа" и ослабить международную поддержку Украины.

В свою очередь, Минобороны России в воскресенье обвинило в ядерном шантаже Украину. В сообщении ведомства, которое цитируют агентства, утверждается, что "с территории одного из европейских государств" в Украину доставлены "контейнеры с радиоактивными веществами" для "инсценировки локального заражения местности в одном из районов", неподалёку от одного из радиационно опасных объектов. Утверждается, что ответственность за это будет возложена на Россию, а произойдёт это якобы перед началом работы спецсессии Генассамблеи ООН - она созвана в преддверии годовщины начала войны.