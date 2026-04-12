Россия и Украина обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия

Несмотря на вступление в силу "пасхального перемирия" между Россией и Украиной, обе стороны сообщают о его нарушениях. Режим прекращения огня вступил в силу в 16 часов, в субботу, 11 апреля

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил об ударе российского дрона минувшей ночью по автомобилю скорой помощи в Глуховской общине. Пострадали три медика.

Власти Донецкой и Херсонской областей заявили, что от ударов российских войск уже после наступления перемирия погибли в общей сложности трое и пострадали 28 жителей обоих регионов.

Вечером в субботу в Синельниковском районе Днепропетровской области при ударе беспилотника тяжелые ранения получил местный житель.

Украинский проект DeepState, отслеживающий ситуацию на фронте, опубликовал видео, на котором, согласно описанию, показана атака российских дронов на двух украинских раненых, пытающихся эвакуироваться после начала перемирия. Сообщается, что это произошло вблизи села Гуляйпольское в Запорожской области.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении двух жителей Борисовского округа в результате удара украинского беспилотника. Сообщения о налётах дронов поступали также из Курской области.

Минобороны России обвинило Украину в 1971 нарушении режима перемирия.

Украинский телеграм-канал Exilenova утверждает со ссылкой на неназванные источники, что перемирие, "в основном, на большинстве участков фронта действительно работает". "БПЛА-разведчики летают по обе стороны. По обе стороны их сбивают", – пишет канал. О том же сообщают и российские провоенные каналы.

В пятницу, 10 апреля, о "пасхальном перемирии" объявил президент России Владимир Путин. Украина заявила, что будет соблюдать прекращение огня, если Россия не будет вести обстрелы. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву продлить перемирие и после окончания его срока в полночь 13 апреля.