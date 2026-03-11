Россия и Украина продолжают обмен воздушными ударами

В среду Россия и Украина продолжили обмениваться воздушными ударами, используя БПЛА и ракеты.

Удары по территории Украины

Два человека погибли и семеро пострадали утром 11 марта в результате удара российского беспилотника по мясокомбинату в Шевченковском районе Харькова. Об этом сообщили городские и областные власти. Состояние двух раненых женщин оценивается как критическое. На месте удара возник пожар. "Никакого отношения к военной инфраструктуре это предприятие не имеет. Рядом также нет никаких военных объектов", – заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Днепровском районе Херсона российский дрон 11 марта ударил по маршрутному такси, сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин. В середине дня было известно о более чем 20 пострадавших. У них взрывные травмы, переломы и осколочные ранения. По меньшей мере одна женщина находится в тяжелом состоянии. Всего госпитализировали десять человек.

В результате удара дрона по районному управлению полиции в городе Шостка Сумской области ранения получили 22 сотрудника полиции. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, здание управления полиции было полностью разрушено.

В Днепропетровской области российские военные нанесли удары по Никополю и селам в Никопольском районе. В результате погибла 81-летняя женщина, ранен 43-летний мужчина, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Краматорск в Донецкой области Украины также подвергся в среду российским воздушным ударам. По информации главы городской военной администрации Александра Гончаренко, российские войска атаковали четырьмя управляемыми авиабомбами. Одна из них попала в жилой дом. Всего повреждены около 50 объектов в центре города. Пострадал лишь один человек.

9 человек, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара по Запорожью и области. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Ранее он написал, что несколько управляемых авиабомб были выпущены по Запорожью и пригородам. "Известно о сильных разрушениях частных домов в селе Разумовка, а также о повреждениях в многоквартирном и частных домах в Запорожье", – написал Федоров.

Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 11 марта РФ атаковала Украину 99 дронами, около 70 из них были тира "шахед". Было зафиксировано попадание девяти ударных БпЛА на шести локациях, а также падение сбитых (обломки) – еще на трех.

Удары по территории России

В Сочи более суток продолжались атаки беспилотников, в городе более 24 часов звучали сирены воздушной тревоги. В аэропорту города были задержаны десятки рейсов, в залах ожидания скопились сотни пассажиров. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в Адлерском районе из-за падения обломков дрона пострадал один человек.

В Тольятти в результате атаки БПЛА 11 марта был поврежден промышленный объект, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Название предприятия он не уточнил. Украинские мониторинговые каналы сообщают об атаке на "КуйбышевАзот". Телеграм-канал ASTRA также предполагает, что горит "КуйбышевАзот", но отмечает, что рядом с заводом находится другое предприятие – "Тольяттикаучук".