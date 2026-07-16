Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военных

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших, пишет РБК со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева. По его данным, Москва передала Киеву тела 501 погибшего военного, России вернули 31 тело.

Предыдущий обмен состоялся 18 июня. В Украину тогда вернули 522 тела, российской стороне – 33.

26 июня Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "160 на 160" при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Это был уже 12-й обмен между сторонами с начала года.

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