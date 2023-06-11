Россия и Украина сообщили об обмене пленными: 94 на 95

Россия и Украина произвели очередной обмен пленными. О нём в воскресенье почти синхронно сообщили обе стороны конфликта.

По сообщению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Украина вернула 95 военнослужащих, в том числе двух офицеров. Это военные ВСУ, Нацгвардии и пограничники, взятые в плен в Мариуполе, в том числе защитники "Азовстали", на Чернобыльской атомной электростанции, на острове Змеиный и под Бахмутом. "Также удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолёте в осаждённый Мариуполь на "Азовсталь"" - отметил Ермак. Среди обменянных, по его словам, немало раненых.

Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что "в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность". Другие подробности не приводятся.

О предыдущем масштабном обмене пленными сообщалось 20 мая.