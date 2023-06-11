Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россия и Украина сообщили об обмене пленными: 94 на 95

Группа освобожденных украинских пленных после одного из обменов, архивное фото

Россия и Украина произвели очередной обмен пленными. О нём в воскресенье почти синхронно сообщили обе стороны конфликта.

По сообщению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Украина вернула 95 военнослужащих, в том числе двух офицеров. Это военные ВСУ, Нацгвардии и пограничники, взятые в плен в Мариуполе, в том числе защитники "Азовстали", на Чернобыльской атомной электростанции, на острове Змеиный и под Бахмутом. "Также удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолёте в осаждённый Мариуполь на "Азовсталь"" - отметил Ермак. Среди обменянных, по его словам, немало раненых.

Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что "в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность". Другие подробности не приводятся.

О предыдущем масштабном обмене пленными сообщалось 20 мая.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG