Гособвинение запросило от 19 лет до пожизненного заключения подсудимым по делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года, в результате чего погибли 149 человек, еще 609 пострадали. Дело рассматривает военный суд.

Как напоминает Настоящее Время, обвиняемыми по делу проходят 19 человек. Четверых следствие считает членами "Вилаят Хорасан", афганской ячейки террористической группировки "Исламское государство", и непосредственными исполнителями теракта. Это граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Махаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачаболизода. Для них прокурор запросил пожизненные сроки. РИА Новости уточняет, в общей сложности пожизненное запросили для 15 из 19 фигурантов дела. Остальным – от 19 до 22 лет колонии.

15 человек, по версии следствия, являются "пособниками" и "лицами, вооружившими террористов". Это продавшие исполнителям теракта машину, владелец квартиры, где они жили, а также еще 10 человек, которых обвинили в связях с террористами и подготовке аналогичного теракта в дагестанском Каспийске: Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, Умеджон и Мустаким Солиевы, Исроил Исломов, Диловар и Аминчон Исломовы. Какие конкретно сроки им запросили, неизвестно.

Как уточняет "Осторожно, новости", пожизненные сроки не стали запрашивать для продавцов машины, а также для владельца квартиры. При этом прокуратура потребовала лишить их российского гражданства. Братья Исломовы и их отец владели белым "Рено", на котором передвигались подозреваемые в теракте. "Новая газета. Европа" писала, что Диловар Исломов продал машину брату своей жены за неделю до нападения в "Крокусе". Позже он и его брат Аминчон сами явились в полицию.

Уроженца Кыргызстана Алишера Касимова обвиняли в том, что он сдал квартиру подозреваемым в теракте. С ними, как утверждает следствие, он познакомился на "Авито" и не знал об их планах. В МИД Кыргызстана сообщили, что Касимов имел гражданство страны до 2014 года, затем вышел из него, получив паспорт РФ.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

Сторона обвинения закончила представлять доказательства в декабре, этап судебного следствия завершился к 5 февраля.

Теракт в зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером 22 марта 2024 года перед началом концерта группы "Пикник". Погибли 149 человек, еще один числится как пропавший без вести, более 600 человек получили травмы и ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя ячейка "Вилаят Хорасан", однако российские власти настаивали на наличии "украинского следа". Директор ФСБ Александр Бортников утверждал, что к нападению на "Крокус Сити Холл" причастна военная разведка Украины и "западные спецслужбы".

В СК России заявили, что подготовка к теракту в "Крокус Сити Холле" началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа, где они проходили подготовку, а другая часть была в России и искала оружие. Некоторые фигуранты дела на постоянной основе переделывали огнестрельное оружие, они передали его членам террористической организации.

Газета The Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников писала, что власти США еще шестого марта предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе". Это было сделано за день до того, как посольство США предупредило своих граждан о планируемом "нападении на крупные мероприятия в Москве, включая концерты". Важные истории" обратили внимание на то, что дипломаты оценили вероятность терактов как неминуемую (imminent). В Кремле заявили, что предупреждение было неконкретным.

После теракта усилилась антимигрантская риторика российских властей. Депутаты Госдумы одобрили ряд законопроектов, ужесточающих миграционную политику.

