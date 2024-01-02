Россия массированно атаковала Киев и Харьков

В ночь на 2 января Россия провела массированную ракетную атаку по территории Украины. Основными целями были Харьков и Киев.

По сообщению киевских властей, из-за падения обломков ракет в городе пострадали как минимум 10 человек. Предположительно, было попадание в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Зафиксированы перебои с поставкой электроэнергии и воды.

В Соломенском районе Киева в результате атаки начался пожар в многоэтажном здании. По предварительным данным, пострадали 16 человек.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Оболонском районе города. В Подольском районе Киева, по всей вероятности, ракета попала в объект гражданской инфраструктуры. Повреждена газовая труба.

В Харькове сообщается о повреждении нескольких многоквартирных домов. Известно об одном погибшем, ранения получили более 40 человек.

По предварительным данным, атака велась ракетами "Кинжал".

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