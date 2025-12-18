Россия массированно ударила дронами по Черкассам, есть пострадавшие

Российские войска в ночь на 18 декабря массированно ударили беспилотниками по Черкассам, шесть человек пострадали, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, целью российских военных была критическая инфраструктура – часть города была обесточена, энергетики продолжают работу.

Кроме того, повреждена жилищная инфраструктура: по меньшей мере полтора десятка частных домов – данные предварительные, обследование продолжается. Там разбиты окна и крыши, были пожары. Также выбило окна в спорткомплексе, повреждены автомобили, написал Табурец в своем телеграм-канале.

В Кривом Роге в результате российской атаки пострадали четыре человека. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, повреждены пять двухэтажных домов, частные жилые дома, административное здание и здание заведения культуры. Горели хозяйственные постройки.

