Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россия массированно ударила дронами по Черкассам, есть пострадавшие

Последствия удара по Черкассам, 18 декабря 2025 года
Последствия удара по Черкассам, 18 декабря 2025 года
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Российские войска в ночь на 18 декабря массированно ударили беспилотниками по Черкассам, шесть человек пострадали, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, целью российских военных была критическая инфраструктура – часть города была обесточена, энергетики продолжают работу.

Кроме того, повреждена жилищная инфраструктура: по меньшей мере полтора десятка частных домов – данные предварительные, обследование продолжается. Там разбиты окна и крыши, были пожары. Также выбило окна в спорткомплексе, повреждены автомобили, написал Табурец в своем телеграм-канале.

В Кривом Роге в результате российской атаки пострадали четыре человека. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, повреждены пять двухэтажных домов, частные жилые дома, административное здание и здание заведения культуры. Горели хозяйственные постройки.

Больше новостей Радио Свобода:

Бои в Купянске
Embed
Бои в Купянске

No media source currently available

0:00 0:25:24 0:00

Бои в Купянске

Переговоры США и Украины

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG