Россия - мировой лидер по числу запросов к Google об удалении контента

Россия за последние годы стала абсолютным мировым лидером по числу требований об удалении контента, отправленных корпорации Google. Об этом пишет Русская служба Би-би-си, которая проанализировала статистику запросов в Google, отправленных Россией и другими странами. По её данным, с 2011 года более 60 процентов от общего числа запросов от всех стран мира приходится на Россию.

Сведения о количестве запросов от разных стран корпорация раскрывает в рамках Google Transparency Report. Как отмечает Би-би-си, российские власти за последние 10 лет просили об удалении контента более 120 тысяч раз. Речь шла о почти миллионе единиц контента - прежде всего речь идёт об удалении информации из поисковика Google и видеохостинга YouTube.

При этом, как следует из опубликованных данных, до 2012 года Россия не входила в 15 лидеров по числу запросов. Затем её доля начала расти, и в 2016 году она вышла на первое место.

Как отмечают эксперты, увеличение количества запросов на удаление контента связано с количеством оснований, по которым он может быть удалён. Более трети запросов российские власти мотивируют якобы исходящей от контента угрозой для национальной безопасности. Например, во втором полугодии 2020 года российские власти отправили 3625 таких требований, а США за тот же период - только два.​

Как следует из статистики, Google всё чаще удовлетворяет запросы властей. Резкую критику сторонников оппозиционера Алексея Навального вызвало удаление незадолго до выборов в Госдуму приложения "Навальный" из Google Play (сообщалось, что доступ к нему был восстановлен - однако уже после выборов). При этом Роскомнадзор по-прежнему обвиняет Google в том, что он удаляет не весь запрещённый в РФ контент и грозит корпорации оборотными штрафами.