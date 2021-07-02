Россия может остаться без шампанского Moet - из-за поправок к закону

Корпорация Moet Hennessy - один из крупнейших производителей шампанского - сообщил партнёрам, что останавливает поставку своей продукции в Россию в связи с изменением законодательства. Согласно принятым недавно Госдумой поправкам к закону о регулировании алкогольной продукции, наименование "шампанское" остаётся только за продукцией российских производителей. Импортная же продукция - в том числе и французское шампанское - согласно букве закона, именуется игристыми винами. При этом в предыдущей редакции документа термин "шампанское" распространялся не только на российскую продукцию.

Как сообщает РБК, ознакомившееся с письмом Moet Hennessy (выпускающим шампанское популярных марок Moёt & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot), компания объяснила приостановку поставок на российский рынок принятыми поправками. Они были приняты Госдумой в трех чтениях и одобрены Советом Федерации на прошлой неделе, 23 июня. Сейчас законопроект ожидает подписания президентом России.

Корпорация Moet Hennessy трактует поправки так, что они обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино", к чему производители не готовы.

Российские ведомства пока не комментировали письмо.