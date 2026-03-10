"Россия находится в прямой взаимосвязи с Ираном". Подоляк – о войне на Ближнем Востоке и переговорах с РФ

Украина отправила на Ближний Восток экспертов по перехвату иранских беспилотников "Шахед", заявил Владимир Зеленский. В другом интервью украинский президент также сказал, что Киев заинтересован в "обмене технологиями": Украина может поделиться со странами Персидского залива своими дронами-перехватчиками, а те в ответ – передать Киеву ракеты для систем ПВО Patriot. Ранее о том, что США и неназванная страна в Персидском заливе интересуются покупкой украинских перехватчиков, сообщала Financial Times.

Как в Офисе президента Украины смотрят на войну на Ближнем Востоке? Какие перспективы у отношений Киева и Будапешта после того, как в Венгрии задержали семерых украинских инкассаторов? И на каком этапе сейчас находятся мирные переговоры с Россией? Об этом телеканал Настоящее Время спросил советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Отношения Украины и Венгрии

– Венгрия отпустила семерых украинских инкассаторов, но не вернула деньги: $40 млн, €35 млн и 9 килограммов золота. В Киеве это расценивают как грабеж?

– Безусловно. Это суверенные деньги, и их официальная перевозка – абсолютно законная. И не в первых раз это делается, между Австрией и "Ощадбанком", естественно, есть корреспондентские отношения.

Я бы все-таки рекомендовал несколько воздержаться сегодня от эмоциональных комментариев в отношении Венгрии. Я понимаю, почему происходит такое обострение ситуации.

Они пытаются на антибрюссельской и антикиевской тематике получить дополнительный процент

12 апреля в Венгрии будут парламентские выборы, там намечаются достаточно жесткие противостояния. И, соответственно, мы видим активность, которую сейчас предпринимают лидеры правящей партии "Фидес" – это не только Орбан, но и другие члены – они пытаются на антибрюссельской и антикиевской тематике получить какой-то дополнительный процент.

Но социология показывает не очень традиционную для них картину. Совершенно другая была картина в течение 14 лет, пока они занимались правящей политикой. Сейчас это выглядит несколько иначе. И поэтому любые эмоциональные заявления о венгерском вопросе будут использоваться "Фидес" именно в рамках этой пропагандистской контркампании – для того, чтобы все-таки удержаться у власти.

Я думаю, что многие вопросы, в том числе касающиеся двухсторонних отношений Украины и Венгрии, после 12 апреля будут выглядеть несколько иначе – гораздо более конструктивно, потому что Украина в этом заинтересована. Мы понимаем Венгрию, которая сейчас открыто занимает пророссийскую позицию: я имею в виду Венгрию не как страну, а как правящую партию. Все конфликты обусловлены именно этим.

Война на Ближнем Востоке

– Про конфликт на Ближнем Востоке. Как в Офисе Зеленского смотрят на эту войну? С одной стороны, это конфликт с Ираном, соратником России, который оказывал Кремлю военную поддержку. С другой стороны, у Украины могут возникнуть проблемы с поставками вооружения, а рост цен на нефть даст России больше денег.

– И да, и нет. Да, ситуативно это будет отражаться и на стоимости нефти. Мы видим, что уже есть тенденция на повышение цены, к сожалению. Но это объективно, потому что базовые запасы, которые так или иначе влияют на количество нефти, которая продается на рынке, и, соответственно, ценообразование на эту нефть, – это как раз Ближний Восток. И понятно, что война будет так или иначе отражаться, тем более Иран наносит удары по нефтегазовой отрасли целого ряда стран: и Бахрейн, и Кувейт, и Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.

Крушение режима в Иране позволит избавить мир от доминантного присутствия России

Но если говорить шире и смотреть на ту ситуацию, которая сейчас разворачивается в Иране, то это все элементы одной большой войны. И, безусловно, Россия как раз находится в прямой взаимосвязи с Ираном.

На мой взгляд, когда мы говорим о Третьей мировой, – безусловно, многие считают, что это преувеличение, но на самом деле это элементы одной большой войны. Эти страны под модерацией России, включая Иран, демонстрируют свое нежелание жить внутри международного права, внутри тех правил, которые определяют и двусторонние, и многосторонние отношения.

Соответственно, на мой взгляд, решение иранской проблемы будет дополнительно ослаблять глобальное присутствие России. Сама война в Украине, которую Россия четыре года ведет и ведет безуспешно, обнулила многие аспекты российского глобального влияния, которое у нее было до начала полномасштабного вторжения.

Крушение режима в Иране позволит избавить мир от доминантного присутствия России. Грубо говоря, с точки зрения краткосрочной стратегии, это выгодно.

Не забываем, что Иран за счет своих инженерных возможностей построил целую дроновую индустрию, которая кошмарит Украину. Мы видим и ракеты – десятки ракет разных классов, и крылатые, и баллистические, и гиперзвуковые, – но "Шахедов" всегда очень много. Именно "Шахеды" – это база. Эти дроны были переделаны и переоснащены Россией, переназваны в "Герань". Но тем не менее эта индустрия построена именно Ираном. И Иран продолжал до конца отдавать эти "Шахеды" Российской Федерации.

– То есть Украина поддерживает США в этих действиях, верно?

Сбивать дальнобойный дрон противоракетой – бессмысленно

– Да, безусловно, президент Зеленский говорит, что не только США поддерживаем, но и другие страны региона, которые сегодня находятся под атакой Ирана, ракет и "Шахедов".

Президент Украины говорит, что сбивать дальнобойный дрон противоракетой – это неэффективно, очень дорого и бессмысленно. За чуть больше недели войны в регионе было потрачено порядка 800 ракет к системам Patriot и к другим аналогичным системам. Это нерационально. Эти ракеты очень эффективны по баллистике, по крылатым ракетам, а вот по дронам, конечно, надо работать другими технологиями, потому что их очень много. Если, например, американо-израильские удары по территории Ирана разрушают ракетные возможности страны, то "Шахедов" очень много, и их не уничтожишь – ни места пуска, ни складирование – потому что это многотысячное производство.

Мирные переговоры

– Что с переговорами о мире в Украине? На прошлой неделе были обмены пленными, которые стали результатом переговоров в Швейцарии. Новых раундов не было. Сейчас начался конфликт на Ближнем Востоке. В этом контексте какая из сторон потеряла интерес к переговорам о мире России и Украины? Россия, Украина или США?

– Россия и так не особо демонстрировала интерес в реалистичном переговорном процессе. Соединенные Штаты сейчас сконцентрированы на логистике: определяются место и время, и это связано именно с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Здесь нет никаких других подводных течений, политических мотивов переноса переговорного процесса. Только сложная логистика. Нужно найти место, где это можно проводить – Абу-Даби было главным местом. А второе – безопасность. И третье – у переговорной группы, которая занимается модерацией (имеется в виду у американской стороны), сейчас приоритет, безусловно, – это Ближний Восток. Но я не сомневаюсь, что мы выйдем обратно на переговорный процесс в ближайшее время.

– То есть из вашего ответа я делаю вывод, что каждый новый раунд именно США финализировали договоренности о том, где и когда встречаться.

– Конечно, как посредник, который является организатором, безусловно, он финализирует, где, когда и какие темы будут обсуждаться в рамках того или иного раунда переговоров.

– США действительно попросили у Украины военной помощи в отражении атак иранских дронов. Вроде бы Украина отправляет военных даже в Иорданию. В этой ситуации, добавляет ли это, если использовать лексику Трампа, Украине "карт" в отношениях с США на будущих трехсторонних переговорах?

– Я, честно говоря, не совсем понимаю, что такое карты или дефицит карт. Когда ты воюешь эффективно, более четырех лет находишься внутри контрвойны, и Россия не может даже близко подойти к решению тех задач, которые ставились в начале полномасштабного вторжения, – то говорить о том, что у страны нет каких-то карт, это, как минимум, удивительно.

Второе, у меня нет сомнения, что в рамках ближневосточного конфликта Россия, безусловно, делится разведывательной информацией, которая позволяет наносить удары по другим странам региона, по основным центрам, где базируются радиоэлектронные средства защиты, для того, чтобы уменьшить возможность сбивать иранские ракеты.

Украина в этой войне максимально заинтересована в защите американских военнослужащих

То есть Россия активно принимает участие в этой войне – в данном случае, информационно. И, наоборот, Украина в этой войне максимально заинтересована в защите американских военнослужащих. То есть американских баз, которые находятся в разных странах региона. И, собственно, американских военных возможностей. Здесь ситуация однозначна.

Но для того, чтобы мы с вами могли точно понять, что и господин Трамп понимает эту однозначность, наверное, ему надо какое-то время осмыслить, надо получить разведданные о том, что делает Россия, и что делает Украина в рамках его кампании в Иране.