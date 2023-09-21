Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине

Российская армия ночью в четверг атаковала Киев крылатыми ракетами. Более 20 из них были сбиты силами ПВО. В результате падения обломков пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщают глава городской администрации Сергей Попко и мэр Киева Виталий Кличко.

В Дарницком районе города пострадали семь человек. Трое из них, в том числе девятилетняя девочка, госпитализированы. Еще четверо получили помощь на месте. В районе также повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили, начался пожар.

В Шевченковском районе города повреждена газовая труба, в Голосеевском районе в центре Киева выбило окна в пятиэтажном доме.

По данным Попко, Киев атаковали из десяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС.

С начала российского вторжения в Украину сирены воздушной тревоги в Киеве в общей сложности звучали уже более одной тысячи часов. Это полтора месяца непрерывной тревоги, заявил Попко.

В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий, также есть повреждения в частном секторе. Ранены два человека.

Ночью в четверг воздушная тревога была объявлена и в других регионах Украины. В Черкассах в результате попадания обломков ракеты в объект социальной инфраструктуры пострадали пять человек, ещё как минимум один находится под завалами, об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

Глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил, что в Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы. По его данным, пострадали семь человек. В отеле могло быть около 23 человек, под завалами еще могут быть люди.

В Херсоне под обстрел российской армии попали жилые кварталы. Погибли два человека, которые в момент удара находились в общежитии. Еще четыре человека ранены, написал глава областной администрации Александр Прокудин.

В Харькове в результате атаки было разрушено складское здание, сообщил глава МВД Украины. Губернатор Олег Синегубов утверждает, что удар наносился шестью ракетами — предположительно, С-300. Пострадали два человека.

Украинские силы ПВО сбили четыре крылатые ракеты, которые летели в направлении Львова, заявил мэр города Андрей Садовой. — Объекты поражения могли быть как в городе, так и области».

В городе Дрогобыч во Львовской области две ракеты ударили по промышленному объекту, загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада.. В Дрогобыче находится нефтеперерабатывающий завод. Также есть попадание в Ровенской области.

Около девяти утра в четверг было объявлено об отмене воздушной тревоги.

Россия не комментировала утреннюю ракетную атаку на Украину.